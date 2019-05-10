全球乡村肥胖率上升速度快于城市

城市生活方式很多时候与“亚健康”联系在一起。但英国帝国理工学院8日发布一项研究说，全球人口的身体质量指数在过去30年间不断增长的一个主要原因是乡村人口的相关指数上升，未来公共卫生政策有必要进行相应调整。

身体质量指数（BMI）是国际上衡量人体胖瘦程度与健康状态的一个较常用标准，其计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。帝国理工学院学者领衔的国际团队对1985年至2017年间全球人口的身体质量指数变化进行了深入分析，其中涉及200个国家和地区的1.12亿以上成年人。

结果发现，在1985年至2017年间，女性的身体质量指数平均上涨了2，而男性指数平均增加了2.2，这相当于每人体重增加了5至6千克。进一步分析发现，身体质量指数的增长55%的贡献来自于乡村人口；在部分中低收入国家，这一比例甚至超过80%。

研究人员认为，对于乡村贫困人口来说，以往的营养不足可能正被如今更加普遍的营养失调所取代。他们呼吁国际社会从经济支援和食品提供入手，切实帮助乡村人口获取高品质的健康食物，避免过多摄入低质、高热量食物。

相关报告已刊登在英国《自然》杂志上。报告作者之一、帝国理工学院马吉德·伊扎蒂教授说，这项研究结果颠覆了传统认知，即城市生活方式是肥胖人群增长的主要因素，这意味着人们有必要重新思考如何应对这一影响全球的健康问题。（据新华社）