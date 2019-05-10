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消炎“老药”可抗击流感病毒

2019年05月10日13:52 来源：健康报网

5月7日，中国科学院微生物研究所刘文军课题组在《细胞通讯》上发表研究论文。研究发现，非甾类抗炎症药物萘普生具有抑制A型和B型流感病毒复制的特性，并阐明其通过抑制流感病毒核蛋白（NP）出核从而发挥抗流感病毒活性的新机制。

萘普生是一种非甾类抗炎症药物，已在临床使用40多年。目前获批上市的抗流感病毒药物有两类，一类是M2抑制剂（金刚烷胺和金刚乙胺），已不推荐使用；另一类是NA抑制剂（奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦），对A型和B型流感病毒都有抗病毒效果，但近年来也出现不少耐药病例报告。

此次研究发现，萘普生能够阻断宿主的出核相关蛋白CRM1与病毒NP的结合，抑制CRM1介导的NP出核，从而发挥抗流感病毒的活性。同时，萘普生不仅能抑制A型流感病毒的复制，而且表现出比临床上常用的抗流感药物奥司他韦更强的抗B型流感病毒的活性。此外，该研究发现，A型流感病毒NP的Y148及B型流感病毒NP的F209位点是萘普生结合位点，序列分析显示这两个结合位点高度保守，暗示病毒对萘普生不易产生耐药性。

研究人员认为，抑制流感病毒NP的核质穿梭是抗流感药物设计的一种有效手段，核质穿梭关键靶点的筛选及相应药物的研发具有重要意义。而萘普生这种“老药”具备良好的安全性与可控性，这将极大地缩短其作为抗流感候选药物进入临床应用的时间。（记者王潇雨）

(责编：许心怡、崔元苑)


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