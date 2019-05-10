健康医疗大数据助力昆明数字经济

为推动昆明健康医疗大数据试点工程建设，构建“现代化经济体系”的新型产业结构，以“数字健康”新产业、新业态，培育新经济增长点，促进昆明数字经济发展，助力“数字云南”建设。2019年5月10日，“昆明健康医疗大数据产业发展峰会”在昆明举行。

昆明健康医疗大数据试点工程是为了落实《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）相关要求，推进“互联网+医疗健康”应用发展，提升人民群众健康医疗服务获得感，增强经济发展新动力，促进医疗卫生体制改革，加速实现“健康中国2030”规划目标。

昆明市人民政府将市辖区域内针对试点工程的健康医疗大数据的采集、使用及运营权授予中电数据服务有限公司，双方共同推动昆明市健康医疗数据的汇聚、治理、共享开放，促进昆明市健康医疗大数据产业发展。

昆明市委常委、市人民政府副市长胡宝国、中电数据服务有限公司董事长李世锋代表双方签署了《健康医疗大数据中心与产业园建设项目战略合作框架协议》。

昆明市委常委、市人民政府副市长胡宝国、国家卫生健康委规划发展与信息化司大数据办公室主任唐勇林、中国电子信息产业集团党组副书记、总经理张冬辰在峰会上致辞，来自网信部门、云南省卫健委、省工信局以及云南省、昆明市各级医疗机构、健康医疗企业的三百多位嘉宾参加了本次峰会。

以此为契机，以昆明市健康医疗大数据为基础资源，昆明市工信局面向健康医疗大数据产业的招商工作正式启动。以全产业链发展为抓手，聚合产业，培养新业态。峰会上，昆明市工信局与省外八家企业签署了落地昆明的战略合作协议。来自清华大学、腾讯、IBM、药明康德等国内外知名大学企业的专家与到会嘉宾分享了未来医院、人工智能、新药研发、数据安全等健康医疗大数据相关领域的实践经验。