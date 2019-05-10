上海读者文先生问：我今年55岁，本身有贫血的问题。最近想出去游玩一下，但是听人说贫血不能坐飞机，请问这是真的吗？原因是什么？

中山大学附属第六医院介入科主任张波解答：商业飞机一般在6700~1.34万米的高空飞行，飞机上有增压程序，使舱内气压维持在相当于海拔2400米左右的大气压。在这种情况下，大气压下降，人吸入的氧分压下降，动脉血里的氧分压从正常的98毫米汞柱会降到60毫米汞柱。人体吸入氧气，红细胞携带氧气给脑、心脏、肾脏等脏器，然后将代谢产物二氧化碳排出。当吸入氧气减少时，红细胞携带的氧气就会减少，进而减少对组织的氧供给。在地面上如果血氧下降，我们的机体会通过增加呼吸频率、增快心跳的方法来代偿。如果已经很努力地代偿，氧分压仍低于60毫米汞柱，就称为呼吸衰竭，这时可能造成重要脏器损害。

临床上以血常规里血红蛋白（Hb）的浓度来判断有没有贫血，血红蛋白浓度越低，贫血越严重。血红蛋白的多少决定了血液运输氧气的能力，所以严重贫血者容易在飞机上出现头晕、耳鸣等不适，起身去卫生间时甚至可能摔倒。当医生看到你血常规化验单上血红蛋白水平低于85克/升时，就可能建议你先纠正贫血再坐飞机，或者飞行途中需要吸氧。还有一种特殊情况，患有镰状细胞贫血的病人，低氧可能会使得贫血加重，医生会直接建议其飞行途中吸氧。对于心肺功能不好、严重贫血的患者会因为代偿能力不足，无法维持足够的氧运输，而引起头晕、胸痛、心慌气短等不适。▲