近年来，高质量的体育课开始进入更多乡村学校，如何让更多农村学生通过学校体育更好地形成个性、培养特长，需要更多努力

重庆环城皆山，渝东南的大山深处曾经很闭塞。如今，一茬儿一茬儿的山里娃，把足球踢出了名堂，近三四年在市里大大小小的比赛上捧回十几座冠军奖杯。许多市区的学校都专程来挖苗子，成了家长们津津乐道的新鲜事。

新鲜在哪？且不说孩子踢比赛成绩如何，在农村办学，体育课一直是难题。高水平的体育老师不多，体育设施也不完善，课上要么做做操，要么就“放羊”。不少家长也不理解体育的重要性：娃娃嘛，没病没痛就算健康，念好书才是正道。

在石柱土家族自治县，三河小学曾是备受体育课难题困扰的学校。农村娃爱跑爱动，但学篮球、排球的身体条件比不上城里娃，只有踢足球，因为更能吃苦反而有些优势。学校不想让孩子只是玩玩而已，就专门规划了一块场地平整出足球场；没有教练，体育老师去城区学校“取经”，回来再一点点教给孩子。从零起步，从无到有，娃娃们踢出了冠军、赢回了名气。据介绍，现在三河小学足球逐步走上“社会关注—更多投入—学生成才”的良性循环。

足球踢得好，给山里娃带来的不只是更好的身体素质，更多了一条向上奋进的渠道，更重要的是，学生更自信。虽然能进城学习、踢球的还只是少数，但孩子的变化看在家长的眼里，“踢球的娃儿更精神”。

孩子们身上不断发生的变化，正是乡村学校体育的价值所在。三河小学的学生，多数都是留守儿童，以前晚上8点，很多孩子都在网吧；现在晚上8点，镇上灯火通明的所在是学校球场。在兴奋的呼喊声中，孩子们挥洒着汗水，享受着足球带来的快乐。

近年来，越来越多的全科教师步入岗位，给乡村学校体育带来新的发展动力，高质量的体育课开始进入更多乡村学校，“体育是副科中的副科”的观念也在悄悄地发生改变。如何让更多农村学生通过学校体育更好地形成个性、培养特长，思考和努力不能停。

《 人民日报 》（ 2019年05月10日 15 版）