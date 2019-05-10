鲜菜猪肉价格推高CPI 总体通胀压力可控

国家统计局9日发布数据，4月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。专家分析，CPI同比涨幅略有扩大，主要是猪肉等食品价格上涨以及翘尾因素带动。下一阶段，农业部门研判猪肉仍面临涨价压力，物价会继续走高吗？专家分析认为，后期CPI涨幅可能仍会有波动，但总体上通胀压力可控。

4月份，食品价格同比上涨6.1%，其中鲜菜、猪肉等价格上涨，是推高4月份CPI同比涨幅的重要因素。

国家统计局城市司流通消费价格处处长董雅秀分析，在食品中，鲜菜价格水平仍处于高位，同比上涨17.4%，影响CPI上涨约0.43个百分点；去年秋季北方水果歉收，今年存量不足，鲜果价格上涨11.9%，影响CPI上涨约0.22个百分点；猪肉价格上涨14.4%，涨幅比上月扩大9.3个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点。

农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋表示，正常年份春节过后猪价都是下跌回落，但今年出现了相反行情，主要原因是前期出现非洲猪瘟疫情后，养殖户的正常补栏没跟上，可以提供上市的肥猪数量不足，导致价格快速上涨。

此外，翘尾因素也推升了CPI涨幅。据国家统计局测算，在4月份2.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点。

从更能反映价格短期变动的环比数据来看，4月份CPI比上月上涨0.1%，环比由降转升。其中，食品价格比上月下降0.1%，鲜菜价格环比下降4.5%。

猪肉则面临涨价压力。农业农村部综合判断，由于产能下降较快，猪价已经提前进入上行周期，后期生猪供应趋紧，四季度活猪价格可能突破2016年的历史高点。

“在生猪价格上涨及收益增加刺激下，预计今年6月以后母猪补栏将会增加，有利于产能恢复，但受母猪存栏下降、环保政策、疫情风险等因素影响，产能恢复速度将较为缓慢。”中国农科院农业信息研究所副研究员朱增勇说。

猪肉价格上涨会不会带来较大的通胀压力？交通银行金融研究中心高级研究员刘学智分析，5、6月翘尾因素继续上升，仍将抬升CPI同比涨幅。猪肉价格上涨周期已经形成，将成为年内拉动CPI上涨的重要因素。

农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，农业农村部要求各地加强生猪生产和市场监测预警，强化政策措施，保障生猪生产平稳运行。

专家分析，下一阶段通胀压力可控。

交通银行首席经济学家连平认为，由于内外需求仍有走弱压力，需求带动非食品价格和核心通胀大幅走高的可能性不大；而货币政策松紧适度，不会搞“大水漫灌”，不存在物价大幅走高的基础。（记者 陈炜伟 于文静 陈爱平 袁军宝）