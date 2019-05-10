健康餐盘有个黄金比例

如今，越来越多的人认识到健康饮食的重要性。然而，应该如何做呢？

北京市疾病控制中心主任医师、北京营养师协会副理事长黄磊建议大家，可以根据“我的健康餐盘321”来安排日常饮食，即一餐分成6份，3份是谷薯类与杂豆类等主食，2份是蔬菜类及菌藻类，1份是大豆及其制品、鱼禽蛋和瘦肉。

黄磊介绍说，“我的健康餐盘321”是北京市中小学生健康促进专家团队针对北京市中小学生健康膳食状况特别推荐的，但同样适用于成年人。健康餐盘的宗旨是为了保证通过各类食物的合理搭配，使能量的膳食和营养素来源均衡、充足而不过剩。

除了要记住这个比例，吃每类食物时还要注意以下几个问题。第一，吃主食的精髓在于粗细搭配，比如蒸米饭时加些小米、红豆，煮白米粥加一把燕麦。但如果粗粮吃太多，就会影响消化，增加胃肠负担，造成腹胀、消化不良等问题。因此，健康成年人每天最好只吃50~100克粗粮，占到主食总量的1/3左右。对于老年人、消化系统尚未发育完善的儿童来说，应该适当少吃粗粮，并且通过粥煮得软烂黏糊、粗粮磨粉冲水等方式来促进其消化吸收。第二，绿色蔬菜应当在总的蔬菜消费中占一半，也就是说，桌上如果有两样蔬菜，最好有一样是深绿色蔬菜，如油菜、菠菜，另外一样应该是浅色蔬菜，如大白菜、冬瓜。第三，要补充优质蛋白质，首选鱼、禽和豆制品，少吃肥肉、烟熏和腌制肉。也可以适量食用动物内脏，其中含有丰富的维生素和矿物质，可以弥补日常膳食的不足。▲（记者 黄 晨）