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国家药监局召开定点扶贫和对口支援工作推进会

2019年05月09日09:19 来源：农民日报

　　近日，国家药品监管局召开定点扶贫和对口支援工作推进会，为临泉、砀山、龙南三县和企业搭建沟通平台，为双方合作牵线搭桥、出谋划策，助力三县脱贫攻坚。国家药监局党组成员、副局长颜江瑛出席会议并讲话。

　　会议指出，国家药监局高度重视定点扶贫和脱贫攻坚工作，有关部门和挂职干部积极与企业沟通联系，相关行业协会和企业主动采取多种帮扶措施，扶贫举措积极有效，取得了良好的经济效果和社会反响，推动形成了全社会共同参与的扶贫格局，三县脱贫攻坚工作都取得了新的成绩。

　　会议强调，企业和协会等社会力量参与扶贫有独特的优势，有利于充分激发市场活力，能有效吸纳就业、促进产业发展，形成脱贫攻坚的长久内生动力。希望有关行业协会和企业继续发挥资金、技术、市场等优势，结合三县资源优势，在贫困县培育主导产业、厚植发展基础。

　　会议认为，当前三县脱贫攻坚工作都进入关键时期，脱贫攻坚工作丝毫不能放松。希望三县继续在实施精准扶贫上用细功，在强化脱贫举措上用实招，统筹抓好产业脱贫、就业脱贫、教育扶贫，激发贫困群众脱贫攻坚内生动力，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　会上，三县负责同志分别介绍了县情、脱贫攻坚和产业发展需求，有关行业协会和企业介绍了扶贫工作措施和计划。国家药监局有关业务司局相关人员介绍了药品、医疗器械、化妆品监管工作情况。 陈燕飞

(责编：许晓华、杨迪)


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