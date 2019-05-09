我国每千人口护士数达3人 但总量依然不足

新华社北京5月8日电（记者屈婷）截至2018年底，全国注册护士总数超过400万，每千人口护士数达到3人。国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉说，我国护士的人力资源发展取得了巨大飞跃，已扭转医护比倒置的局面，但总量依然不足，还有大力发展的空间。

在5月12日国际护士节前夕，国家卫健委召开例行新闻发布会，介绍全国护理工作发展情况。焦雅辉在发布会上介绍，我国护士人数每年以几十万的速度增长，专业素质和专科护理服务能力不断提高。上述400万注册护士已占卫生专业技术人员的近50%，近70%护士具有大专以上学历。此外，我国护理专业技术水平持续提升，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式不断创新，护理服务供给增加，护理服务更加专业、便捷、多元化，精准对接群众多样化、差异化健康需求。

焦雅辉说，目前，我国护士的人力资源指标与欧美发达国家相比还有一定差距，因此还有大力发展的空间。国家卫生健康委将大力加强护士队伍建设，科学合理配置护士人力，满足临床工作需求。要坚持以岗位需求为导向，加强护士培训培养，提高护理服务能力。不断完善护士执业管理制度，拓宽护士职业发展路径。