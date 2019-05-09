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市场监管总局发布食用野菜消费提示

2019年05月09日08:56 来源：新华网

　　新华网北京5月8日电（张欣烁）春夏之交，万物复苏，正是食用野菜的季节。野菜具有独特的风味，吸引一些消费者去购买或采摘。为帮助消费者安全食用野菜，市场监管总局发布如下消费提示：

　　一、环境品种要注意，合理采摘保生态。

　　采摘野菜一定注意避开环境污染的区域，如化工厂、污水、公路、垃圾填埋场等附近区域，即使这些地方的野菜生长茂盛，也不要采摘食用。采摘野菜不要选择不熟悉、不认识的品种，避免因食用有毒野菜造成伤害。

　　有些野菜是草本植物，采摘时不要连根拔起，野菜还能带根继续生长。也不要过度地采摘野菜，以保持野菜的可持续生长，避免造成生态环境破坏。

　　二、选购贮存有讲究，食用野菜巧处理。

　　消费者如需购买野菜，应到正规菜市场或超市选购新鲜野菜，并保留购物凭证，不在路边摊或流动摊位购买。最好现买现吃，不要长时间存放，以免因储藏不当造成野菜变质。

　　野菜的食用方式多样，可凉拌、炒食蒸煮、用作配菜做汤等。食用野菜时要去除腐烂部分，并充分清洗。部分野菜有微毒，需要经过煮、浸泡等处理，确保煮熟煮透后食用。

　　三、日常膳食讲平衡，特殊人群需注意。

　　按照现代营养学的食物分类，野菜属于蔬菜类，含有黄酮类等多种植物化合物，只食用野菜难以满足人体所需的营养成分，应注重食物多样化和膳食平衡。部分野菜中可能含有天然毒素。食用野菜重在尝鲜、品味，不要贪吃。老人、婴幼儿、孕产妇、哺乳期妇女、过敏体质等人群尽量不吃或少吃。食用野菜后如有不适，应及时催吐并携带剩余野菜和呕吐物到医院就诊。

　　本期专家：

　　马冠生　北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任、教授

　　陈 芳 中国农业大学食品科学与营养工程学院食品营养与安全系主任、教授

　　高 洁 河北农业大学食品科技学院副教授

　　（中国食品科学技术学会提供技术支持）

(责编：许晓华、杨迪)


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