打造边界联盟 提高区域诊疗能力

重庆市与贵州省的部分地区山水相依，风俗相近，仅通过行政区划来区分医疗卫生机构服务范围会给边界地区的患者就医带来不便。为此，近些年来，重庆市綦江区人民医院通过医共体建设，打造区域协作平台，提升区域诊疗能力，解决了渝黔边界居民异地就医问题，为解决边界区域居民跨省就医提供了新思路。

跨省联合 加强区域协作

“家里人的这个决定真是太对了。”前两天，家住贵州省遵义市桐梓县尧龙山镇的钱大哥跟邻居聊起2月19日到重庆市綦江区人民医院就医的事时，不无兴奋地说。

当时，钱大哥在工地工作时不慎摔伤，工友赶紧将他送到贵州省尧龙山镇卫生院。经医生初步检查，发现他头部、胸部都有伤，且伤势较重，而该卫生院现有医疗技术水平有限，但卫生院的医生告诉钱大哥老婆，重庆市綦江区人民医院是距离尧龙山卫生院最近的一家三甲医院，不足一个半小时的车程，虽然不在本省内，但尧龙山卫生院是綦江区人民医院的医共体单位，可通过绿色通道互转病人，这让钱大哥的老婆非常高兴。经过该卫生院与綦江区人民医院的沟通协调，钱大哥被转诊到了綦江区人民医院，并一路绿灯，顺利、通畅的住上了院，接受了治疗和手术。经过一段时间的诊治后，钱大哥病情好转，平安出院。

事实上，从尧龙山镇卫生院等医疗机构到綦江区人民医院就医的患者并非个例。綦江区有着特殊的地理区位，作为重庆的“南大门”，綦江区有7个镇与贵州黔北地区接壤，占黔贵边界线的60%，是重庆南部与贵州乡镇接壤最多、接壤线最长的区县。

据綦江区人民医院党委书记王江介绍，2017年5月，綦江区人民医院与尧龙山镇卫生院签订医共体协议，提出要积极构建区域协作平台，构建渝南黔北医疗协作网。目前，在相互协商、平等、自愿的原则下，綦江区人民医院并牵头协同12家区内、1家区外以及两家市外医院签订了医共体协议。同时，为进一步提高医疗质量和疑难杂症的诊治能力，该院还与重庆医科大学附属第一医院展开了医联体合作，已形成“1+1+15”的医共体格局。

提升水平 促进分级诊疗

綦江区人民医院与医共体成员单位努力实现制度规范、诊疗服务、数字信息、专家团队资源、急救网络、成员单位建设和医院文化建设以及财物管理“八个一体化”，来强化管理机制，提升急诊急救能力，落实帮扶合作，促进下级单位医疗卫生服务能力建设。

“成为綦江区人民医院的医共体成员单位后，我们基层的医务人员有了更便捷的学习渠道。”綦江区文龙街道九龙社区服务中心特检科主任张小雪说，之前想要进行业务培训需要经过层层申请和审批，困难重重。而现在，医务人员只要直接到綦江区人民医院报到就可以接受培训了。

据介绍，綦江区人民医院与医共体成员单位开展了科教共建，实行科教一体化培训，开展科研项目合作，免费资助相关医院住培师资培训，免费接收相关医院职工进修学习，全面提升基层医院科研水平。

该院还强化辐射带动作用，帮助下级医疗机构开展新技术、新项目。2018年，帮助医共体单位开展中医适宜技术10项；开展检验新项目5项、新技术60例；帮扶3家医院成功开展无痛胃镜检查技术。

在该院的帮扶下，基层医院诊疗能力有所提高，增强了对患者的吸引力。与2017年相比，2018年石角镇中心卫生院门诊量增长25.6%；江津区杜市镇中心卫生院门诊人次增长10%，住院人次增长19.5%；东溪镇中心卫生院手术量增长24%。积极与基层医疗机构建立远程影像、心电诊断中心。目前，远程心电图会诊中心覆盖13家医院，远程影像会诊中心覆盖4家医院。

接下来，綦江区人民医院将通过继续加强对尧龙山卫生院的帮扶，进一步完善转诊机制和绿色通道，落实分级诊疗。同时，招收贵州籍职工，加强两地人才交流，进一步促进边界医疗卫生资源整合。

政府搭台 构建边界医疗联盟

綦江区人民医院与贵州省的基层医疗卫生机构建立医共体的重要原因之一是满足贵州籍患者的医疗需求。由于黔北地区缺乏优质医疗资源，作为与之毗邻的唯一一家三级甲等医院，重庆市綦江区人民医院具有较强的区域学科影响力，一直以来与黔北合作交流密切，尤其在医疗卫生领域，如边界群众医疗救治、医学人才交流等方面发挥了积极作用。2015年至今，綦江区人民医院共收治贵州籍住院患者5483人次。

当然，区域医共体建设还需要不断完善，这就需要政策等的支持。2018年4月，重庆市与贵州省共同签署《重庆市人民政府、贵州省人民政府合作框架协议》，渝黔新一轮合作真正进入实质性推动阶段。2019年3月，两省市发展改革委编制《渝黔合作先行示范区建设实施方案》，将渝黔合作向纵深推进，为构建渝黔医疗协作体系提供了政策支撑。

党委书记王江说，借助加强渝黔边界合作的相关政策，綦江区人民医院将根据渝黔合作先行示范区建设的布局，组建渝黔边界区域医疗联盟，在政策允许的情况下，开展医师跨区域多点执业模式，推行医保跨省异地就医直接结算。该院将发挥重庆地区医疗机构的学科、技术、人才等优势，实现联盟成员内信息互通、资源共享，提升黔北边界地区的医疗服务能力，更好地推动渝黔两地合作，为解决省级行政单位边界居民看病难问题提供新方案。（郭晓薇）