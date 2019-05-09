记者陆继才5月8日从昆明医科大学第一附属医院呈贡医院获悉，受到社会关注的云南省文山州广南县被D3937次动车碾压受伤的16岁女孩已经脱离生命危险。

5月5日，受伤女孩在站台上等车，当时一辆列车正在减速进站，她突然就下去了。女孩被抬上担架迅速送往医院。后经医疗救援直升机送到昆明医科大学第一附属医院呈贡医院急诊医学部救治。5月8日，该院EICU主任吴海鹰介绍，当时，少女伤情严重，出现严重性失血性休克，并伴有腹腔积液和创伤后凝血病。医院立即启动紧急救治预案，成立以院领导为组长的抢救小组，组织骨科、血管外科等多学科会诊，与家属充分沟通后对伤病员实施左大腿近端截肢术，残端脱套原位植皮术＋VSD负压吸引术，右小腿近端截肢术，残端自体皮移植＋VSD负压吸引术，骨盆骨折复位外固定术，左腰部皮肤软组织挫裂伤清创缝合术，手术持续5个小时。

到记者发稿时止，第一次手术很成功，女孩各项生理指标正常，生命体征平稳。（记者陆继才）