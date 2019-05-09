钟南山：护士让病人看到阳光和未来

中国工程院院士钟南山为“准护士”授帽。

“从医50多年，我一直觉得， ‘三分医疗、七分护理’，是你们的默默奉献和服务精神，使病人重拾健康。”昨日，为迎接第108个国际护士节的到来，勉励护士生继承和发扬南丁格尔精神，广州卫生职业技术学院（“广州卫职院”）举行庆祝5·12国际护士节暨毕业授帽仪式。活动上，中国工程院院士钟南山为“准护士”授帽，并深情寄语白衣天使走上工作岗位后，用热情的安慰使病人看到未来。

文/全媒体记者林霞虹 通讯员王思阳

图/全媒体记者庄小龙 实习生桂琦

活动举行授帽宣誓仪式

庆祝5·12国际护士节暨毕业授帽仪式是广州卫职院重要的传统活动，已经举办了17年。

今年，广州市卫职院2019届护理和助产专业毕业生共1080名。昨天的授帽仪式充满了歌声和欢笑声，仪式在《我和我的祖国》歌声中拉开帷幕。

仪式上，中国医学职教整合联盟成员单位、新西兰、芬兰、香港等地护理界同仁以及广州卫职院在境外就业的毕业生纷纷发来祝贺视频。

授帽仪式是护士生成为护士的重要时刻。昨天的活动中，最让现场学生兴奋的就是迎来了中国工程院院士钟南山，他在现场亲自为护士生授帽，还细心地为她们别上发卡，引来同学们一阵阵欢呼。

伴随着悠扬的乐曲，护士生屈膝半蹲在护理前辈面前，前辈为护士生戴上神圣的燕尾帽，护士生接过前辈手中的蜡烛，站在南丁格尔像前宣读誓词。洁白的燕尾帽，象征着圣洁的天使；燃烧的蜡烛，象征着“燃烧自己，照亮他人”，神圣而庄严的授帽仪式结束，护士生正式成为一名“白衣天使”。

除了“疾病护理” “健康护理”同样重要

2019年国际护士节的主题是“护士：引领之声——人人享有健康”。“人人享有”意味着范围的广泛性，而健康不仅是指可以获得医疗服务，而且意味着一种完整的身心健康状态。

记者从广州卫职院获悉，随着社会的发展，护理工作已从单纯的疾病护理发展到以病人为中心的全方位健康护理，更加突出以人为本的理念，更加讲究为病人提供亲切温馨的服务和高超娴熟的专业护理，这是社会对医护工作提出的更高要求与期望。与此同时，伴随着《粤港澳大湾区卫生健康合作共识》《广东省开展“互联网+护理服务”试点工作实施方案》等文件的出台，粤港澳三地职业卫生培训项目交流、“网约护士”等都为护理专业和护理人才的发展提供了新的机遇。

钟南山认为，护理不光是对医疗的护理，还有老人康养的护理。中国已经进入老龄化，现在有很多老年康养项目，因此还有很多工作需要做。他举例说，许多慢阻肺病人急性发作后到医院治疗，但回去后没有得到很好的照顾和护理，又会再次发作。假如慢阻肺病人能够得到很好的护理，便可以不发作，逐渐恢复健康，既能减轻家人负担，也能减少经济负担。

钟南山说，目前大湾区护士和护工的缺口都非常大。“现在护工都是自然形成的，收费高，护理质量欠佳。因此需要培养护工的师资队伍和场地。这是我的愿望。”

钟南山：我母亲就是护士 我从她那学到“爱心”

钟南山在致辞时说，他看到活动上播放的祝贺视频里有103岁的护理界前辈黄爱廉。他透露，黄爱廉是他母亲的学生，看到黄爱廉，就想到了自己的母亲。

“我的妈妈也是护士，所以我一直对护士怀着很深的感情。”钟南山回忆道，自己从妈妈那里学到了很多东西，特别是她对人的爱心。钟南山说，他从事医学近60年来，在医院看到一批批的实习护士开始工作，从腼腆羞涩的小姑娘，一路成长，结婚生子，工作一生，最后退休。正是她们的默默奉献，使医院建设成为全国的优秀医院。“我一直不会忘记这些无名英雄，她们是怎样默默地奉献。”

“一个护士好不好，最重要的是他的那颗心。很多病人离开医院的时候都舍不得护士，因为这些护士在病人最困难的时候给了他们安慰。他们用温暖的安慰、美丽的微笑和轻柔的话语，使病人看到了希望，看到了阳光，看到了未来。”他说起一个15岁少年的故事，这名重病少年的肺不能工作，在ICU里用人工膜肺治疗了41天。在艰苦的治疗中，护士对少年一直细心护理，贴心安慰，少年终于从ICU回到了普通病房。“他临走的时候对很多护士姐姐都舍不得。”钟南山说，“从医50多年，我一直觉得， ‘三分医疗、七分护理’，是你们的默默奉献和服务精神，使病人重拾健康。”

“今天，我们会场非常有朝气，我也很高兴。我比你们大一点，你们大部分是90后，我是‘80后’。我希望你们在未来，走到工作岗位上的时候还是这样，用你们美丽的微笑，用你们温暖的话语，用你们热情的安慰，使得病人看到未来，看到阳光，看到希望！”

护士大数据

据了解，3年间，护士数量就达33.5万人，增长率高达32%。截至2018年底，全省共有注册护士33.5万人，较2015年增长32%，且近几年来保持每年不低于8.5%左右的增长率。每千人口护士数增至2.95人，医护比1:1.20，彻底扭转了医护比倒置的情况。

注册护士中级及以上职称占比15.3%，大专及以上学历占比58.9%。

截至2018年底，全国注册护士总数超过400万，每千人口护士数达到3人。上述400万注册护士已占卫生专业技术人员的近50％，近70％的护士具有大专以上学历。

（广州日报全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信）