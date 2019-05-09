中风抢救 最怕家属“找熟人”

昨日，中山大学附属第三医院牵头成立卒中中心联盟，广东15市60家医院将共同打造“5小时卒中救治圈”。中山大学附属第三医院神经内科主任陆正齐教授指出，卒中（中风）发生后要尽快进行溶栓治疗，每拖延一分钟，就会有190万个脑细胞死亡。

中风后最佳溶栓时间为一小时，最晚不要超过五小时。然而，很多中风病人难以及时得到治疗。广州日报全媒体记者获悉，以设在梅州的中山三院粤东医院和广州天河院区相较，粤东医院平均溶栓时间为47分钟，接近国际领先水平。而在开通“中风绿色通道”的天河院区，病人从入院到溶栓平均花费57分钟。而这种差别是由于家属的一个习惯：得知需要溶栓后，家属往往不能当机立断，而是要先打几个电话询问熟人，纠结半天才签字同意开始治疗，结果耽误了最佳救治时间。

“我们希望有更多的中风患者能尽早、就近获得规范治疗。”国家卫健委脑卒中防治工程委员会办公室学术部副主任岳伟指出，国家卫健委提出要全面提升急性心脑血管疾病医疗救治能力和救治质量，逐步形成规范的卒中中心诊疗模式。根据规划，我国卒中治疗体系分为两级四层，即在地区三级医院建成卒中治疗示范中心、标准中心，在区县级医院设立卒中防治中心，在社卫中心建立卒中治疗协作点。

这次成立的卒中中心联盟将以卒中治疗能力最强的中山三院为圆心，处于1小时救治圈内的医院有28家，2小时时间圈的医院为17家，3小时时间圈有4家，5小时时间圈有7家。

据中国卒中学会免疫分会主委、中山三院神经内科学术带头人胡学强教授介绍，卒中中心联盟成立后，将整合神经内科、神经外科、急诊抢救等多学科医学资源，并在广东省各级医院针对脑卒中高危人群推行院前筛查预防和急性发作联合救治、院中多学科综合诊治和院后随访干预的规范化整体化防治模式。

专家解惑

怎么预防? 中风高发因饮食高盐

据陆正齐介绍，国际权威医学期刊《柳叶刀》最新发表的研究指出导致中风高发的重要危险因素是高盐饮食。陆正齐指出，90%的脑卒中与10大可控危险因素有关。10大可控危险因素包括高血压、吸烟、糖尿病、体力劳动、饮食、心理因素、腹型肥胖、酗酒、心脏病及血脂异常。除了改变不健康的生活方式外，平时生活也要注意脑卒中筛查。

如何鉴别中风？ 掌握“FAST”原则

卒中发作5分钟内就要识别清楚。陆正齐教授建议掌握“FAST原则”。即Face:请患者微笑或是观察患者面部表情，两边的脸是否对称。Arm:请患者将双手抬高平举，观察其中一只手是否会无力垂下来。Speech:请患者读一句话，观察是否清晰且完整。以上三者症状出现其中一种就要赶快送医。Time：要明确记下发作时间，立刻送医，争取治疗的时间。（全媒体记者任珊珊 通讯员周晋安、甄晓洲）