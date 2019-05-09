国家医保局部署整改督查反映问题

近期，国务院“互联网+督查”工作发现，山西省大同市存在两级医保中心互相推诿，拖欠百家药店结算费用达1500多万元，同时落实放管服改革政策不到位等问题。5月7日下午，国家医保局党组召开会议，认真分析督查反映的相关问题，研究提出整改措施。

根据中国政府网消息，国务院“互联网+督查”平台近日收到问题线索，反映山西省大同市市区两级医保机构互相推诿，拖欠医保定点零售药店结算费用，导致该市平城区100多家药店流动资金枯竭，面临倒闭。国办督查室随即派员赶赴山西省大同市开展实地督查。国办督查室实地督查后，大同市政府对督查发现的问题高度重视，截至4月30日21时已全部完成177家药店费用结算工作，除按照相关规定暂扣10%保证金外，共计结算1402.37万元。相关政策不落实整改工作仍在进行中。

会议认为，这是一起地方医保部门不作为、慢作为的典型事件，充分反映出部分地区医保部门宗旨意识淡薄，工作中仍存在形式主义、官僚主义等问题，暴露出一些地方贯彻落实党中央、国务院决策部署还存在打折扣、搞变通等现象。

会议要求，山西省医保局对督查反映的问题立行立改，切实改进和提高医保经办服务水平。全国医保系统要从中汲取教训、敲响警钟，并举一反三、引以为戒；加强行风建设，强化执政为民的理念，切实担负起窗口部门的服务责任；力戒形式主义、官僚主义，确保机构改革期间经办服务有序衔接；重点梳理涉及群众切身利益的问题，加强事中事后监管，让群众切身感受到放管服改革带来的变化；运用好“互联网+督查”等手段，主动接受监督，对反映集中的问题抓紧在制度上切实整改。

短评

医保及时结算拨付须跟上

一起地方医保部门不作为、慢作为的典型事件，通过国务院“互联网+督查”工作被发现，反映出了基本医保基金使用管理中可能出现的“老赖”现象。该事件在揭开部分窗口单位问题的同时，当地医保费用结算问题是否也出现在医疗机构，有待进一步观察。

随着医改推进，出院即时结算、跨省异地就医、先诊疗后付费等便民利民举措在更大范围内落地，有效提升了参保人员看病就医获得感。但与此同时，医疗机构普遍面临着更多资金垫付的压力。在现实层面，国内仍有一些医疗机构囿于医保费用审核结算手续多、拨付周期长，不得不采取“拆东墙补西墙”的方法维持服务链条运转。

而要让医保基金更好地服务老百姓，就不能再继续使用这种“非常规手段”，确保医保费用及时结算拨付必须跟上。当前，我国对医保定点机构实行协议管理，部分地方医保机构“强势部门”的形象仍未改变，重管理、轻服务的倾向突出，甚至存在权力寻租问题。解决以上问题，需要进一步完善医保定点机构协议管理，建立权责对等、运行规范、阳光透明的结算机制。

如今，越来越多的地方通过支付方式改革、信息化建设等举措，有效解决了老百姓救命钱及时到账的问题，但仍有部分地区进展缓慢。医保管理无小事，对事关群众切身利益的问题，除了加大督查力度，还应建立更为有力的机构奖惩制度，从上至下明确责任和义务。（首席记者叶龙杰）