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英国医生敲警钟：餐后仍感到饥饿或为糖尿病征兆

2019年05月09日08:23 来源：环球网

　　【环球网综合报道】俄罗斯《消息报》援引 “Medikforum”网站报道称，英国医生马修 卡普霍恩(音)在《Express》期刊上发表文章称，餐后经常感到饥饿或为糖尿病的征兆。

　　卡普霍恩表示，及时关注餐后进食欲望非常重要，一顿丰盛的晚餐在正常情况下能够维持6小时的饱腹感，如果正常进食后仍然感到饥饿，那么就有必要前往医院进行就诊。

　　他还称，睡前出现强烈的饥饿感是代谢紊乱或血糖水平升高的标志。有糖尿病倾向的人在没有食用过多含盐量高的食物的前提下，除了会感到饥饿外，还会伴随持续性口渴的症状。“ 如果人体不能正常吸收糖分，也会感到饥饿，在这种情况下仍需及时就医，确诊是否为糖尿病” ，卡普霍恩还补充说。

　　早些时候，医生们还提示糖尿病患者，过多的白天睡眠会导致血糖升高。(实习编译：严蕊亭 审稿：李姗岚)　　　　　　　　　　

(责编：李轶群、杨迪)


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