澳斥巨资探索“最难治”癌症新疗法

据澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）官网7日报道，该组织将与澳大利亚癌症医疗服务商GenesisCare开展一项耗资约510万澳元（约2422万元人民币）的癌症联合研究项目，通过名为“治疗诊断学”的新兴手段，开发出针对某些“最致命、最难治”癌症的新疗法。

CSIRO项目负责人斯蒂芬·罗斯教授在公报中说：“我们的目标是当前最难治愈的癌症，如脑癌、胰腺癌、卵巢癌以及转移性癌症等，我们可以在这些领域做出深远改变。”

据罗斯介绍，该项目旨在探索“治疗诊断学”领域的癌症新疗法。治疗诊断学是指在分子水平上实现诊断和治疗一体化。具体来说，该疗法首先寻找癌细胞的独有特征，然后设计特殊分子发现并附着在癌细胞上。

罗斯说：“治疗诊断学属精准医疗，其疗法只会发现并精确攻击人体内的癌细胞，而不会同时攻击癌细胞和健康细胞。这些分子可以准确地展示癌症在人体内的位置，并直接向癌细胞实施放射性疗法。”

GenesisCare首席医疗官彼得·奥布莱恩副教授表示，该项目建立在治疗诊断学的相关研究以及正在进行的临床试验的基础上。在前列腺癌和神经内分泌肿瘤等癌症的治疗中，科研人员已看到相关疗法有效的大量证据。新设立的合作项目旨在缩短研究成果从实验室走向临床治疗其他难以治愈癌症的时间。

奥布莱恩说，“治疗诊断学”潜力巨大。一直以来，放射疗法、化学疗法和手术是治疗癌症的三大支柱。未来几年，“治疗诊断学”有可能会像免疫疗法等新兴疗法一样，成为人类抗击癌症的又一“利器”。

据介绍，新项目开发的疗法将首先通过GenesisCare公司目前正在组建的临床网络，在澳大利亚本土开展临床试验，为那些已用尽前列腺癌常规治疗的患者提供治疗。

据悉，癌症仍然是造成澳大利亚人死亡的主要原因，2019年将有近5万人死于癌症。（记者刘霞）