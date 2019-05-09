饮用砷污染水会改变年轻人心脏结构

美国心脏协会期刊《循环：心血管影像》近日刊发的一篇研究报告称，饮用受砷污染的水会改变年轻人的心脏结构，从而增加其未来罹患心脏病的风险。

在美国，有许多印第安人部落社区和农村地区的水源受到砷污染。在该项研究中，哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的研究人员对砷污染较严重的俄克拉荷马州、印第安纳州以及南、北达科他州的1337名印第安人的尿液样本进行了分析，以检测他们饮用砷污染水后的砷暴露情况，并通过超声心动图评估他们心脏的大小、形状及功能。这些志愿者平均年龄为30.7岁，其中61%为女性。在5年期研究的起始阶段，他们中没有人患有糖尿病或心脏病。

研究人员发现，这些志愿者的砷暴露程度要高于美国一般人群，当他们尿液中的砷含量比正常高出两倍时，他们心脏左心室肥大的几率增加了47%，其中高血压人群左心室肥大的几率增加了58%。研究人员指出，左心室肥大虽然并非是一种疾病，但其往往是心脏病的先兆；而高血压人群中砷暴露与心脏结构变化的关联性增强，表明患有临床前心脏病的人可能更容易受到砷对心脏毒性作用的影响。

砷是最常见、对健康危害最严重的化学污染物之一。含砷金属的开采、冶炼以及用砷或砷化合物作原料的生产活动，都可产生含砷废弃物（废水、废气和废渣），对环境造成污染。世界卫生组织的数据显示，全球至少有5000万人面临砷中毒的威胁。研究人员表示，目前他们还不知道这种心脏结构的变化在砷暴露程度降低后是否可逆，鉴于心血管疾病目前仍是全球成人过早死亡的主要原因，他们的新研究更具警示意义，砷和其他金属污染物的危害不容忽视。（记者刘海英）