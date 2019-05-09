用大数据追溯食材的“前世今生”

实时追溯食材信息，轻松获得食材的“前世今生”；扫描二维码，就可以查询每种食材的采购商、配送商、检测报告……这是科技日报记者近日在广东集采食品安全大数据服务平台上看到的。

“平台探索建立了一个基于交易的食品安全追溯系统，并提供了一套针对食品生产、流通和消费各环节主体，以及政府食品安全监管部门的食品追溯信息化管理工具。”广东集采物联网科技有限公司总经理项子涵说。

3分钟生成农残检测结果

食品安全颇受社会关注，市场杂乱无章，溯源追溯系统不完善，幼儿园饭堂监管等问题时常被人诟病。同时，对监管部门而言，幼儿园、学校、工厂等食品安全的管理也令人头疼。

随着经济的发展，社会从“有得吃”到“吃得饱”再到“吃得好”。科技进步以及现代商业模式的创新，正推动着食品安全行业转型升级。针对食品安全领域存在的问题，广东集采食品安全大数据服务平台提出，强化全过程监管、强化抽查检验和风险预警、强化技术支撑。

该平台有哪些技术支撑？记者得知，在供应商端口硬件方面，该平台自主研发了智能分拣秤，自动下载分拣任务，分拣人员根据电子秤触摸屏显示进行分拣工作。这样可以提高分拣效率、减少分拣人员数量、提高分拣准确率。

另外，该平台还有食品安全快速检测仪器，可以3分钟生成农残检测结果，检测不达标者均无法出库。同时，检测结果与政府风险监测机构数据同步，协助政府监督食品安全。

采购商端口应用与软件方面，有电子溯源屏，点击每一种食材，就可以看到它的“前世今生”。

“平台运用互联网+、大数据等实施在线智慧监管，严格落实食品药品生产、经营、使用、检测、监管等各环节安全责任。”项子涵说。

提升食材供应商35％以上工作效率

2017年，该平台的检测开始走进东莞的校园，落实溯源与快检工作，确保食品安全。在东莞市寮步横坑春晖幼儿园，家长扫一下二维码就可以知道孩子的食材来自哪里，有无安全问题。

记者扫描二维码，进入了东莞市寮步横坑春晖幼儿园的页面，发现当天食用的生菜，进货时间、配送时间、到货时间都一清二楚，采购单位和配送单位的名称、地址、法人、电话都在其中。

该平台为农产品的买卖双方提供系统服务。传统配送企业业务环节效率低、运营成本高，该平台为传统配送企业提档升级提供整套解决方案，解决从订单处理到财务结算，再到统计分析的各环节业务需要。

通过该平台，对食材供应商而言，可以完成订单处理、商品管理、智能分拣称重、物流车辆实时跟踪、进销存管理、财务分析及管理等多项任务，提升食材供应商35％以上的工作效率，每年为食材供应商减少10万—15万元的人力成本。此外，还能为食材供应商提供食品安全检测，可以提高食材供应商80％的食品安全防控能力。

在监管方面，通过大数据平台分析系统及机器学习系统，可以提前发现食品安全隐患，并形成预警指令。“改变食品安全监管部门传统的工作方式，由原来的单个企业行为监管过渡到由产业数据形成预防的‘智慧食安’模式。”项子涵说。

（科技日报广州5月8日电）