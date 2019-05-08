颈椎不好，如何缓解疼痛

“正确的坐姿，能减少至少40%的颈椎病发病几率。可归纳为一句话，‘头部微仰，挺胸，自然放松’。”山医大二院骨科主任医师王晋东说，枕头不仅关乎睡眠质量，对于颈椎病患者或正遭受颈椎健康威胁的人群而言，好的枕头更意味着缓解疼痛及持续的伤害甚至康复需要。枕头的选择应遵循三个原则：柔软舒适、支撑性好、符合颈椎生理曲度。

已经出现颈椎病症状，消除颈椎疼痛不适更是当务之急。王晋东说，通常来说，热敷对于缓解颈椎疼痛不适非常有效。此外，正确的按摩以及有针对性的药物，如颈复康等都能在颈肩疼痛加剧或活动受限时起到很好的效果，“要特别提醒的是，颈椎不适不要随意按摩，要去正规医院在专科医生的指导下进行，否则可能会按成偏瘫。”

要想保证颈椎的持续健康，增强颈部的抗压性和韧性才是关键点。王晋东说，有必要进行一些针对性较强的颈肩部局部功能锻炼，如“颈椎操”“颈椎瑜伽”等。此外，全身运动，对于康复与治疗颈椎病将会更有效。对于颈椎病患者而言，打羽毛球、游泳等，非常具有针对性。

王晋东说，晚上临睡前，可以学学大鹏展翅的动作来保养颈椎。操作者取站立位，轻轻弯腰至90度，将手臂向两侧展开，模仿大鹏在展翅飞行，但不可将头抬起来，坚持5分钟。这个动作可以帮助增加颈椎部肌肉的韧性。