久坐不动可能会导致静脉血栓

日本一项研究显示，长时间坐在车内等狭小空间内保持不动，可能会导致静脉血栓，继而引发急性心脑血管疾病。研究人员呼吁相关部门，加强对公众普及这一健康风险警示。

2016年4月熊本大地震后，当地一直有断续余震。许多从家中疏散的人只能待在避难所或在车内过夜。熊本地震血栓和栓塞保护项目的调查人员发现，被迫从家里撤离的当地居民很多人出现腿部血栓，还有一部分人出现了肺栓塞。

该项目调查人员在对当地21家医疗机构发放的调查问卷中发现，在51名因血栓和栓塞入院的病人中，35人出现了肺栓塞，有42人即82.4%的人在出现血栓和栓塞症状前在车内过夜。

领衔此调查的熊本大学医学科学研究生院心血管药物系教授小泽甫木元在《加拿大心脏病学期刊》上表示，应提高医护人员对血栓和栓塞的预防意识，并对公众进行相关教育，例如在避难所等场所进行提示，将大大降低人们罹患这种疾病的风险。

该杂志主编、加拿大蒙特利尔心脏研究所斯坦利·那特尔教授认为，这项调查提供了长时间在狭小空间内保持不动引发健康风险的极端例子，因此需要提醒人们在坐飞机或者不得不长时间待在车内等空间时，记得定期起身活动以避免出现血栓和栓塞。据新华社