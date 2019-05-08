该给众筹救助乱象立规矩了

有人为了不影响正常的生活，一遇到困难就想着向大众“要钱”，比如这几天被推到舆论风口的相声演员吴鹤臣及家人。虽然没有任何法律规定明星或家有余力的人就不能求助，但从道德层面来说，这种做法显然并不厚道。滥用“善”的资源，最后必然自食其果。

但也有人有着强烈的道德自律，再苦再累，也不想去挤占社会的资源。比如《潇湘晨报》就报道了一位长沙母亲，宁愿擦鞋养活“渐冻”儿子也不上网众筹，因为她觉得其他人更需要。而事实上，她和她儿子才是大家眼中真正需要帮助的人。

这一强烈对比，不光是形成了品德的高下，更是折射出一个严重的问题，即网络众筹资源分配的不公。不该被救助的，或者说不那么需要被救助的人，由于善于应用网络，反倒获得了更多的资源，而那些真正需要帮助的人，则被他们挤占到了边缘。

甚至还有更过分的，干脆从网上购买博人同情的文案和虚假的医疗材料，以骗取网友们的同情和捐助。据《新京报》调查发现，众筹背后存在代写经历、提供虚假病历等黑色产业。有商家称，可帮忙代写众筹文章，一篇50元。还有商家称，出售虚假疾病诊断书、检查报告等材料。记者花费290元购买相关材料后，在水滴筹、轻松筹等平台发起众筹，相关资料通过审核。

这类事情的发生，除了提醒我们要尽快对众筹平台的审核机制加强监管和完善外，也提醒我们一个事实，即善用网络的重要性。此前罗尔因为一篇文章打动了无数网友，短短时间内就众筹到200多万元的善款，他的成功之处，就在于触碰到了人们内心最柔软的地方，抓住了网络传播的特点和规律。

当然，善用网络众筹并不是说一味地“卖惨卖穷”，更不是采取瞒骗的违规违法的手段。善用网络众筹首先还是要善待它，要建立起“慎用之心”，不要轻易挤占、过度消费它的资源，只有如此才能使“善”的资源利用最大化。毕竟，任何资源都是有限的，也包括爱心。在一定时间段内，如果有人向你捐助了善款，那么很有可能他就不会再向另一个人捐助，而相比而言，另一个人可能比你更需要这笔善款。从这个角度说，你就挤占了资源，稀释了资源的有效率，比如吴鹤臣家人的做法。另外，求助者在发起众筹时，还须准确掌握好网络众筹的使用方法和特点，以避免出现操作失误，或操作不当，造成效果不佳，甚至起到反作用的结果，不仅自身的问题得不到解决，也会对众筹资源造成伤害和浪费。

另一方面，作为监管部门，善用网络众筹，就在于对其规范化、法治化，真正建立起具有公信力的第三方平台。从目前看，许多众筹平台的盈利点是通过收取佣金实现的，在利益的驱动下，只要盈利模式不改变，又没有相应的规制，就很难避免一些平台在逐利的目的下，与 “骗捐”“诈捐” 同流合污。因此，加强监管并不是要一棍子打死，而是促使这种救济方式更为健康地发展，而这无疑是对社会救济不足的一种有益补充。毕竟，网络众筹是当下许多普通人能够选择的一种相对公平、公正且切实有效的求助方式。

此外，正是当下社会救济渠道的过窄，救济门槛过高，才造成了千军万马涌入、平台野蛮成长的局面。由此提醒我们，社会的救助体系建设也应该更加健全。