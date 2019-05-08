慎吃！ 部分野菜含天然毒素

春夏之交，万物复苏，正是食用野菜的季节。野菜具有独特的风味，吸引一些消费者去购买或采摘。 5月7日，国家市场监管总局做出消费提示，食用野菜重在尝鲜、品味，不要贪吃，部分野菜中可能含有天然毒素。

不少市民喜爱自己采摘野菜，但一定要注意避开环境污染的区域，如化工厂、污水、公路、垃圾填埋场等附近区域。中国农业大学食品科学与营养工程学院食品营养与安全系主任、教授陈芳表示，采摘野菜不要选择不熟悉、不认识的品种，避免因食用有毒野菜造成伤害。

陈芳还提醒，有些野菜是草本植物，采摘时不要连根拔起，野菜还能带根继续生长。也不要过度地采摘野菜，以保持野菜的可持续生长，避免造成生态环境破坏。

选购贮存有讲究，食用野菜巧处理。北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任马冠生称，消费者如需购买野菜，应到正规菜市场或超市选购新鲜野菜，并保留购物凭证，不在路边摊或流动摊位购买。最好现买现吃，不要长时间存放，以免因储藏不当造成野菜变质。

马冠生建议消费者食用野菜时要去除腐烂部分，并充分清洗。同时，部分野菜有微毒，需要经过煮、浸泡等处理，确保煮熟煮透后食用。

按照现代营养学的食物分类，野菜属于蔬菜类，含有黄酮类等多种植物化合物，只食用野菜难以满足人体所需的营养成分，应注重食物多样化和膳食平衡。

“食用野菜重在尝鲜、品味，不要贪吃。”陈芳提醒，部分野菜中可能含有天然毒素。此外，老人、婴幼儿、孕产妇、哺乳期妇女、过敏体质等人群尽量不吃或少吃。

食用野菜后如有不适，应及时催吐并携带剩余野菜和呕吐物到医院就诊。(记者马灿)