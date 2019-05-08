重点打击牙签弩等危险玩具

近日，广东省市场监督管理局部署开展2019年儿童和学生用品安全守护行动，目标是通过开展安全守护行动，到今年第四季度，全省辖区内儿童和学生用品的国家监督抽查不合格发现率减少至12%以内，“三无”产品得到初步整治，监督抽查不合格产品得到及时处置。玩具枪、电动童车、婴儿学步车、儿童推车等重点产品伤害预防干预工作有效开展，儿童和学生用品质量安全状况得到明显好转。

行动将对儿童玩具、学生文具、中小学生校服，校园跑道塑胶颗粒、胶水等原材料开展产品质量监督抽查，重点检测增塑剂、可分解致癌芳香胺、可迁移元素或游离甲醛超标等化学性危害，以及小零件、危险锐利尖端、绳索等物理性伤害，重点检查相关产品的产业集聚区、学校周边经营店、儿童和学生用品集中交易的市场、商场、超市及相关电子商务平台。同时组织开展专项检查和专项执法，开展对无厂名厂址、无执行标准、无合格证的“三无”产品，无3C认证产品以及监督抽查不合格产品的专项清查行动。重点打击牙签弩、口袋弹弓、金属飞镖、电击玩具等危险玩具，违法违规使用回收废旧塑料和劣质原材料加工生产玩具等违法行为。

行动要求全省各级市场监管部门组织本地相关企业开展自查自纠，向企业宣传玩具安全强制性国家标准及有关技术规范等政策文件，防范儿童和学生用品存在的质量安全风险。

该行动要求全省各地市场监管部门采取专项行动与日常监管相结合的方式，从4月底到今年年底，抓住关键节点分阶段开展，集中监管执法力量守护儿童和学生用品安全。省市场监管局将适时开展对各地市场监管部门的督促指导，协调办理跨区域案件，挂牌督办大案要案。对发现儿童和学生用品质量安全问题突出的，将在全省进行通报。(记者 唐珩 通讯员 粤市监)