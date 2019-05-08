第一季度婴幼儿配方食品合格率99.9%

记者从市场监管总局官网获悉，2019年第一季度食品安全监督抽检情况分析通告称，第一季度食品合格率同比上升，总体不合格率为2.2%，同比下降0.4个百分点，不合格的项目以农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、微生物污染等为主。

2019年第一季度，全国市场监管系统共完成并公布428043批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果，检验项目全部合格的418474批次，不合格的9569批次，总体不合格率为2.2%，比2018年同期下降0.4个百分点。大宗食品合格率保持基本稳定，其中粮食加工品、肉制品、蛋制品、乳制品、食用油、油脂及其制品合格率均高于总体合格率。

值得一提的是，在抽检结果中，几类特殊食品合格率都很高。特殊医学用途配方食品合格率达100.0%；保健食品合格率为99.7%；特殊膳食食品合格率为99.2%；婴幼儿配方食品合格率为99.9%。

从检验不合格的项目看，仍以农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、微生物污染等3类问题为主，分别占不合格总数的30.7%、23.7%、22.9%。质量指标不达标占不合格总数的比例同比降低0.9个百分点。

针对抽检不合格食品，各地市场监管部门已督促企业下架、召回，并对违法违规企业立案调查、依法处置。(记者马灿)