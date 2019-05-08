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九价HPV疫苗一季度缺货

陈泽云

2019年05月08日14:50 来源：羊城晚报

九价HPV疫苗频频惹出事端，背后其实是疫苗供应持续短缺。据中泰证券研究所统计，2019年一季度内地合计获得批签发158.21万支，其中二价HPV疫苗32.89万支，四价疫苗125.32万支，九价疫苗没有批签发，这也造成了今年以来国内九价疫苗一针难求。

记者查询批签发数据发现，直至今年4月24日，中检院最新予以签发了两批共44.94万支九价HPV疫苗，随着该批次疫苗陆续投放到市场，将在一定程度上缓解供应的短缺。不过，这样的发放量与庞大的需求量相比，仍然显得“杯水车薪”。

那么，九价疫苗短缺问题何时能缓解？其产能又何时能跟上？

此前，九价疫苗的独家代理机构智飞生物公告，去年11月，已与默沙东药厂股份有限公司的关联公司——香港默沙东签署了HPV疫苗相关协议，2019年至2021年，智飞生物采购四价和九价HPV疫苗的基础采购金额，从此前的46.31亿元增至180亿元。这意味着，从2019年开始，默沙东四价及九价HPV疫苗将向中国大幅增加供应量。

不过，值得注意的是，由于疫苗生产周期很长，加之需要经过生产、质控、原产国检测放行、中国检测所检测放行等多道程序，短时间内扩充产能满足需求仍存在难度，据弘则弥道研报预测，预计2020年前九价疫苗都将是供不应求状态。

业内分析认为，唯有加快国产疫苗的研发上市，才能从根本上解决短缺问题。记者梳理发现，目前已经有多家本土疫苗企业投入到宫颈癌疫苗的研发中。 （记者 陈泽云）

(责编：李轶群、杨迪)


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