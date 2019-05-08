廉价“救心药”短缺？ 广州供应较为稳定

近段时间，作为很多心血管疾病患者必备药，硝酸甘油片在全国多个城市出现了不同程度的断货情况，价格也明显上涨。硝酸甘油片在广州是否断货？这样便宜又好用的“救命药”为何频频出现短缺？羊城晚报记者对此进行了调查。

一片硝酸甘油涨至2.5元

日前，记者走访了广州市区近10家药店发现，大部分药店都可以买到硝酸甘油片。不过，该药的“身价”已悄然涨了几倍，从原来的几块钱涨到近50元。如宝益林药房售价45元/盒（108片），康乐医药售价39元/盒（100片），大参林售价48元/盒（100片）。在售的硝酸甘油片，主要是北京益民药业和山东信谊制药有限公司两家公司生产的。

部分无货的药店表示，并非进不到货，只是还在斟酌定价问题，“进货价越来越高，不提价就没有利润了。”金康药房老板郑浩涛告诉记者，以往100片规格的（硝酸甘油）卖10元还有利润，现在光是进货价就要40多元。药店提价怕消费者接受不了，不提价的话又亏本。

公立医院的情况如何？记者从中山大学孙逸仙纪念医院了解到，目前该院的硝酸甘油片储备较为充足。“我们前两天又进了一批货。”医院药学部主任伍俊妍告诉记者，医院采购的是北京益民药业生产的硝酸甘油片，但价格较之前有所上调，售价为37.5元/瓶。记者注意到，医院采购的为0.5mg×15片/瓶规格的硝酸甘油片，而非原来的100片装，这也意味着，一粒药片的价格就2.5元。

广州已对市场进行专项检查

硝酸甘油片是心脏病患者家中的常备药，可快速有效扩张血管治疗急性心绞痛。“目前没有其他的药可以完全替代。” 伍俊妍表示。如果这种药短缺的话，只能用其他药进行对症治疗，譬如用单硝酸山梨酯、丹参滴丸或者速效救心丸等，“但这些药的急救效果没有硝酸甘油好”。

目前，硝酸甘油片短缺情况在哈尔滨、南京、济南等地均出现。已有地方价格监管部门针对硝酸甘油片进行了专项检查。此前，广州市价格监管部门已巡查了越秀区、天河区、海珠区、番禺区共18家药店，检查硝酸甘油片的售价、存货数量、进货渠道、进货价格。

环保及监管政策影响产量

“现在广东地区的硝酸甘油片供货很稳定。只不过新供应的都是15片的小包装，50片、100片的已经停止生产，现有的都是库存。”北京益民医药广东销售负责人刘经理告诉记者。去年以来，在环保政策要求下，该公司从北京整体迁往沧州，新厂房尚未启动，原料药减产，为应对生产成本上涨，公司停止生产大规格的包装。此外，刘经理表示，虽然单片硝酸甘油的价格贵了，但新规格的生产工艺和起效时间较旧规格有提升。

记者梳理发现，国产硝酸甘油片共有13个批文，主要的生产厂家包括北京益民药业、河北医科大学制药厂、山东信谊制药等。河北医科大学制药厂和山东信谊制药在接受媒体采访时均表示，由于冬季环保因素与原料药购货渠道收紧等原因，导致硝酸甘油产量下降，进而涨价。

上述说法也得到了广州一家生产硝酸甘油注射液的药企市场部负责人的认可。“最主要原因还是环保及安全监管趋严。”该负责人告诉记者，目前持有硝酸甘油原料药批文且还能稳定供货的企业不超过5家。

业内人士呼吁，应理性看待涨价。据悉，2014年，发改委取消280种低价西药和250种低价中成药的最高零售价限制，允许企业在药品使用的日均费用标准内（西药日均费用不超过3元，中药不超过5元）自行调价，以此调动药企生产的积极性。随着政策放开，低价药迎来价格上调。“原来的一些基本药物价格实在太低，涨价只是价格的正常回归。”有上市公司副总说，对于跟风涨价以及原料药垄断导致的不合理涨价，则需要监管部门重拳打击、坚决遏制。(记者 陈泽云 丰西西 实习生 李涵沁)