解决飞絮烦恼  要多点耐心

几日来，北方地区那漫天的杨絮柳絮，引起了网友热议。各种“花式”吐槽，看得人啼笑皆非。有网友说，生活就是意想不到，连杨柳都能教人B-box（节奏口技）了。因为杨柳飞絮一旦飘到嘴里、卡着嗓子，便只能靠一通“呸呸”“噗噗”的乱吐让异物感稍稍减缓。那感觉听上去，真就像街上的行人玩起了口技表演。

实际上，人们对杨絮柳絮的抱怨，一点都没有小题大做。多发于北方夏季的飘絮，由于在飘扬过程中夹杂了花粉、尘埃，确实让有些人在接触后，会产生皮肤瘙痒、荨麻疹等过敏症状。而更大的危险在于，这些飘絮极其易燃，只要遇上一点明火就能迅速烧着，而且燃烧速度快、热值高，一不小心就能引起重大火灾。近年来，因为飞絮致火的事故常见诸报端。或者是出于好奇而人为点燃，或者是烟头乱扔而落在柳絮堆里，这些看似不起眼的行为，稍有不慎就酿成大祸。对于这一安全隐患，务必要倍加留心。

可任何事物都不会只有不好的一面。想当初，正是得益于杨树和柳树的大量种植，北方的许多城市才在数年之内便实现“处处见绿”的面貌改观。具有耐旱耐碱、成材快、绿期长等特点的杨树、柳树，不仅有效防治了沙尘暴等自然灾害，也给城市生活增添了不少亮色。更何况，在科研人员的努力下，一些抑制飞絮的举措、更宜栽种的树种都在尝试当中。相信不久后，这些杨、柳飞絮带来的烦恼也会越来越少。

（子名）