夏天消暑 “食本凉茶”代替草本凉茶

立夏已至，南方将迎来漫长的暑热天，每年此时，很多人都喜欢喝凉茶消暑。营养师指出，随着生活与工作模式的改变，中草药所制凉茶已不再适宜大部分都市人，但消暑还是有办法的，几类不用放糖的茶饮可代替凉茶，也更好喝。

大多数都市人

不宜喝凉茶

广东省工伤康复医院医教部营养师黄英指出，传统的凉茶是将药性寒凉、能解人体内热的中草药熬制出来的植物性饮料，以广东凉茶最为出名。

正是“药性寒凉”“解内热”的普遍凉茶特性，决定了它不再适合大部分都市人用作夏天保健养生。

夏天再热、室外温度再高，都市人大多早出晚归，白天整日在凉爽的空调房里工作，晚上回到家也是“冷气”伺候，在空调的帮助下夜夜安睡。这样的生活模式、工作模式下，几乎很少受到那种大自然热气的浸染，所以体内没有以往人们那种暑气；相反，可能积聚了不少寒气，稍有不慎，反而容易受凉感冒。

“白天空调房办公，晚上空调房睡觉的人们，我们不建议常喝凉茶，以免导致体质偏颇、抵抗力下降而生病。”黄英说。

糖尿病患者、需要减肥或控制体重者更要慎喝凉茶，一般凉茶都比较苦寒，常常会放较多白砂糖去调味，务必少喝。随便一盒250ml的市售凉茶饮料含糖量都在20克左右，约相当于喝咖啡时好几包砂糖了。

草本凉茶

可改为“食本凉茶”

即使体质改变，内火少了，但夏天酷暑难耐，该喝什么饮料养生呢？黄英支招，不喝中草药熬制的凉茶，可以改喝“食本凉茶”。

建议自己在家用常见的食材做一些老少皆宜、不那么苦寒的“凉茶”，比如陈皮绿豆水、冬瓜薏米水、甘蔗马蹄水、枸杞菊花水等。为了达到更健康的效果，这类茶饮可以不放糖，直接饮用；为了达到美味且清润的效果，放点蜂蜜也是不错的。

室外作业或奔忙者

可偶尔喝凉茶

凉茶依然有它的适用人群，也就是那些夏天仍然在室外作业，或者在外奔波忙碌的人们，偶尔来点凉茶降降身体的暑气确实是不错的。黄英推荐喝本地凉茶铺自己当天熬制的温热的凉茶，其糖分和添加剂相对少一些。如果去超市购买，最好选择常温的罐装凉茶，不要选冰箱冷藏的，以免损伤脾胃。（全媒体记者何雪华 通讯员黄黎锋）