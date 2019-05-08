儿童餐市场如何才能“长大”？

“妈妈，我要点这个，你看它里面还有玩具。”日前，在重庆渝中区一家快餐店里，一名五六岁的小孩，垫着脚指着点餐牌让妈妈给他点一款名为“儿童乐园”的套餐。记者注意到，这名小孩并未盯着套餐中的食物，而是看中了该套餐赠送的玩具车。就在小孩的妈妈付钱购买时，另一位小孩也凑上前，要求父母购买同样的套餐……

该快餐店的工作人员透露，往年只有“六一”期间，才会推出“购买套餐，赠送玩具”的活动。但从去年开始，店里就将此类活动一直保持了下来。正是因为有送玩具的活动，营业额一下提高了不少。“‘儿童套餐’不只是孩子们喜欢点，不少成年人也会因为玩具而点这个套餐。”

《工人日报》记者了解到，近年来，儿童套餐备受消费者青睐，其“钱景”被业界普遍看好。但有业界专家指出，目前，儿童套餐形式大于内容，儿童餐市场还需要“成长”。

餐饮+儿童“钱景”可观

“我们每个月在孩子伙食上的开销大约是1200~1600元。”家住重庆杨家坪的程女士告诉记者，她的孩子今年7岁，因为夫妻二人上班比较忙，所以孩子的早餐大部分是到快餐店购买20元左右的儿童早餐。“只是一顿早饭，孩子一个人每月就要花费600元左右。”

实际上，类似的情况不在少数。相关数据统计，城镇家庭平均每月投入到孩子饮食上的费用是500~1000元，中国儿童餐饮市场的规模约为500亿元。未来这一规模还将持续扩大。

有投资界人士表示，伴随社会发展，人们越来越关心孩子的成长问题，对于家长来说，凡是涉及吃、穿、用、学等与孩子成长密切相关的领域，大多都舍得花钱。其中，在“吃”方面尤为突出。

中国儿童产业中心公布的数据显示，当前，80%家庭中儿童支出占家庭支出的30%~50%，家庭儿童消费平均为 1.7 万~2.55 万元，儿童消费市场每年约为 3.9 万亿~5.9 万亿元，市场空间潜力巨大。与此同时，相关数据预测，未来十年儿童数量将持续增加，到2025年0~14岁儿童将达到峰值约2.72 亿人。

在儿童业态深受各大购物中心欢迎的当下，其他业态也摩拳擦掌，意欲分一杯羹。其中，餐饮行业更是率先探索“餐饮+儿童”模式，“亲子餐厅”“儿童套餐”等越来越受到青睐。

有调查显示，2017年儿童消费市场规模已经达到4.5万亿元，其中涉及“儿童餐饮”的仅占比0.2%，但销售却近90亿元。因此，众多餐饮商家将目光瞄准了“儿童餐饮”这块大蛋糕。肯德基、麦当劳等餐饮店，都已争相推出了自己的儿童餐，试图抢先一步抓住儿童餐饮市场的契机。

想法设法“笼络”童心

“我们这款套餐是专门针对3~10岁孩子而推出的，营养搭配的比例是由营养学专家搭配而成，还送玩具……”4月9日，记者在重庆观音桥看到几名20多岁的年轻人手拿着宣传单，向过路的行人推销一款“儿童套餐”。

记者与其交谈了解到，这几名年轻人即将大学毕业，都曾在快餐店里做过兼职。“我做兼职时发现，店里的儿童套餐销量非常好，甚至不少成年人也会购买，所以我们几个人一商量，就一起开一个餐馆，专门销售儿童套餐。”

这个团队的发起人王鹏（化名）坦言，目前，市场上的儿童套餐大多采用“主食+小吃+饮料+玩具”的模式，相比于吃，小孩们更看重玩具。因此，他们花了很多心思淘来一些新奇的玩具，想借此吸引儿童的注意力。

王鹏的另一位合伙人说，用玩具吸引小孩子的注意力只是其中一个方面，毕竟餐饮主要还在吃上。为了让儿童也能享受点餐的乐趣，他们还推出了专为儿童设计的创意菜单：以孩子们喜欢的动画人物为主角并以一起旅行的故事展开，途中设计有野餐、跳伞、跳舞等情节，每一页都是一个新场景，同时会有不同的食物可供孩子们选择。

“我们想站在孩子的角度，以动画的形式将菜单一一呈现，来抓住儿童的兴趣点。借这样的点餐方式在点燃孩子们的兴奋点的同时，让他们对自身所点的食物充满食欲。”

记者发现，商家们“笼络”童心的方式花样百出。除了在玩具、菜单上动脑筋外，还有商家专门成立“儿童餐”运营团队，通过秀照片、秀才艺等形式，不定期选取儿童餐的“代言人”，并给予“一周早餐免费吃”等“报酬”。

市场还需“成长”

“目前‘儿童餐’形式远远大于内容。”针对当前盛行的儿童套餐，有营养学家指出，虽然多数儿童套餐热量符合标准，但脂肪总量及饱和脂肪和钠的含量往往超标，不符合儿童成长所需的营养物质摄入标准。

事实上，当前市面上流行的大部分儿童餐与一般套餐相比，仅仅只是分量上少了许多即“小份配餐”，其构成成分都大同小异。更有业内人士表示，所谓儿童餐，“营养成分专为儿童搭配”不过是商家销售的噱头，从人体发育的角度来说，除了婴儿和老人所需的营养元素多一些以外，其他年龄阶段所需营养并无太大差别。

“总体来说，当前儿童餐还存在各种问题，短期来看，孩子的饮食健康问题很大程度需要家长把关。”

此外，记者还了解到，无论是“特殊定制”还是“小份配餐”，儿童餐的制作并无统一的国家标准可循。业界对于儿童餐标准探索的重视程度，显然也不如对儿童餐具、餐厅的设计探索。以“儿童餐”作为关键词搜索与儿童餐相关的研究，结果几乎是清一色的餐具、餐厅设计，其研究方向也多为如何更加吸引孩子。儿童餐的安全及营养问题，鲜有专业研究资料。

“参考的标准有，但完全统一不容易实现。”一位餐饮行业的经营者坦言，儿童食品应少盐少糖等，国家有相应的标准可供借鉴。但从餐厅经营角度出发，能从外观和口味上吸引消费者，是首要追求的目标。

“中国营养学会编写的《中国居民膳食指南（2016版）》，对不同年龄各类食物的每日推荐摄入量都有规定，其中也有中国儿童的饮食现状和问题总结，同时还给了饮食指导方向。” 公共营养师、母婴产品评测师李纯介绍，虽无强制标准，餐饮企业可以参考“指南”中的相应规范。如有必要，国家相应机构也可考虑制定专门针对餐饮企业的儿童餐标准。