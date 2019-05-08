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国家药监局稳步推进法律顾问工作

2019年05月08日08:47 来源：中国医药报

国家药品监管局近日印发《法律顾问管理办法》（以下简称《办法》），规范法律顾问管理，明确法律顾问职责、权利和义务，充分发挥法律顾问在药品、医疗器械、化妆品监督管理中的积极作用。推进法律顾问工作是国家药监局贯彻依法治国基本方略的具体举措，是落实党中央、国务院有关决策部署的重要体现，也是推进药品监管法治化的现实需求。

《办法》明确了法律顾问是指由国家药监局聘任的为药品、医疗器械、化妆品监督管理以及其他重要事务提供法律服务的人员。职责包括提供法律咨询意见、受托代理国家药监局参加诉讼活动、协助审查重大合同及其他有关重要法律文书、受托开展重大执法决定法制审核、受托承办国家药监局委托办理的其他法律事务等。

《办法》还明确了法律顾问的聘任条件、程序、权利义务以及法律顾问的续聘和解聘。法律顾问的使用管理坚持归口管理与对口联系相结合，国家药监局政策法规司负责法律顾问的聘任、日常管理和服务；法律顾问原则上联系聘任时确定的对口司局，各司局结合工作需要，可以在法律顾问组内选择其他法律顾问对具体事务进行咨询。（记者陆悦）

(责编：许心怡、许晓华)


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