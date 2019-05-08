别让文具店成为“五毛零食”新据点

4月1日起施行的《学校食品安全与营养健康管理规定》明确提出，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部，食品安全监督管理部门应当将学校校园及周边地区作为监督检查的重点。

记者近日在多地调研发现，随着监管加强，不合格零食售卖情况有所收敛，但仍有部分“五毛零食”风吹草不折，隐藏在校园周边的文具店、书店中。专家建议，有关部门应持续加大治理力度。

重拳出击让“五毛零食”“元气大伤”

辽宁建立“学校—学生—家长”三位一体联防机制防堵三无食品、山西太原打出“组合拳”持续加码、河南开展校园及其周边食品安全整治“百日行动”、甘肃全省所有校园及周边200米范围内禁止销售“辣条”……记者调研发现，重拳之下，校园周边的“五毛零食”泛滥情况有所收敛。

记者在沈阳市浑南区一所小学附近采访发现，超市中售卖的都是符合规定的正规食品，也没有发现辣条的踪迹，当记者问起有没有辣条时，店员表示，“这个不健康，我们不卖。”

山西一位经营者告诉记者，她在县城一处小学周边经营着一家小卖店，卖了五六年的小食品。“前不久，监管部门查辣条，让下架，不让卖了，我感觉这是近些年查得最厉害的一次。”这位经营者坦言。

包括这位经营者在内，县内的不少同类经营者都接受过政府部门的简短培训，“主要讲一些食品安全常识，也让我们经营者的自我保护意识明显加强了。”她说，“培训后，我们不再接受过路商的东西了，都是从大厂家进货，过路商的商品虽然价格低、利润高，但质量很难保证。”

山西一位监管人员告诉记者，重拳打击确实产生了很好的成效，比如“三无产品”在校园周边几乎难再见到，但“五毛零食”并未因此绝迹。“有的文具店‘跨界’售卖逃避监管视线，还有一些即时加工类小食品存在变质、过期隐患，操作人员无健康资质。”他说，农村、城郊等仍是监管的重点地带。

文具店“跨界”成“五毛零食”新据点

在沈阳市沈河区一所小学附近，记者随意走进一家文具店，店内陈设了各类文具、书本、贴纸等。当记者问有没有“小零食”时，店主示意“往里走”。在靠里的几排货架上，记者看到各式各样的零食，售价多为五角钱、一元钱。

记者注意到，一款名为“滚蛋”的零食，外观形似止汗滚珠，开封后可以舔着里面的“甜水”吃。还有外形仿真的“灭火器”和“喷水壶”等，类似的产品很多，配料大多是白砂糖、色素和防腐剂。

店主告诉记者，店里的零食“卖得很好”，记者随意挑选了几包“学生最喜欢的”“有滋味儿的”零食，仅花费5.5元。

既卖文具书本，又卖零食，门口和货架上还挂着小玩具，学校周围的小小文具店内可谓“大有乾坤”。记者在多地调研了解到，“五毛零食”藏身于校园周边文具店、书店中的情况较为普遍。这些小店有单独的货架摆放零食，有的还在店里摆放了烤肠机、“关东煮”机，现场烹调食物向学生出售。有文具店店主表示，零食卖得比文具还好。而当记者问及其是否具备售卖零食的相关证照时，店主却闪烁其词，有的说“正在办”，还有的不再回答。

东北大学文法学院副教授牟瑞瑾告诉记者，如果某家文具店的经营范围仅为销售书本、纸笔等文具，在实际经营过程中却额外销售了食品，是不符合规定的。该店若想在店内售卖食品，除需要变更已有营业执照的经营范围外，还要额外再办理食品经营许可证。

牟瑞瑾认为，校园周边文具店往往不在食品监管范围内，文具店超出营业执照规定范围经营食品，存在一定安全隐患。“尤其是烤肠、关东煮、炸串这样的食品，一般还要求售卖人员具备健康证。”

如何让“五毛零食”无处遁形

校园周边的“五毛零食”缘何屡禁不止？有专家认为，学生偏爱、监管疲软是主要原因。在采访中，很多学生向记者表示“不干不净，吃了没病。”“少吃没问题。”

“我可不让孩子吃这些。”学生家长陈女士说，“开文具店可以卖吃的吗？孩子吃坏了怎么办？”不过她也表示，虽然家长不允许，但孩子都特别喜欢，有时根本管不住。记者也注意到，有的孩子边走边吃，家长并不管。

“因为味道独特，孩子往往很难摆脱这些食品的诱惑。”辽宁社科院研究员张思宁说，“这些零食普遍卫生条件不过关，长期摄入过多可能会导致脂肪超标，给学生的健康带来安全隐患。”

山西一位监管人士认为，对“五毛零食”的监管查处范围应进一步扩大。“辣条只是其一，色素鲜艳的糖类、棒棒糖也是我们重点监管的对象。现在这些高盐高糖高辣的食品，把孩子们的口感从小带坏了。”他说。

在张思宁看来，保障学生“舌尖上的安全”，要从源头上严格把关。“一方面，需求决定供给，建议学校为学生开设食品安全科普课程或讲座，让他们能自觉学会拒绝；另一方面市场监督管理部门要严格监管，加强对零食生产、流通环节的抽检；同时，定期对学校周边店面进行抽检，对没有食品经营资格、却擅自售卖不合格食品的文具店等店面采取一定的惩罚措施；加强对学校周边环境进行整治，减少学生接触‘五毛零食’的机会。”张思宁说。（参与采写：刘翔霄、方梓力）