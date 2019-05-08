美国麻疹疫情持续扩散

麻疹疫情正在美国持续扩散。美国疾病控制和预防中心6日公布的数据显示，截至本月3日，美国已有23个州出现麻疹疫情，病例总数也增至764例，创1994年以来的新高。

截至4月26日的数据显示美国确诊704例麻疹病例，最新数据显示新增了60例麻疹病例。宾夕法尼亚州出现5例，成为最新一个暴发疫情的州。美疾控中心将3人及以上感染麻疹定义为疫情暴发。

新增病例中，52例来自纽约州，其中41例发生在纽约市。纽约州和华盛顿州是美国今年麻疹疫情比较严重的地区，业内人士认为这与当地社区疫苗接种率低有很大关系。当地卫生官员表示，疫苗接种率低的原因是一些反疫苗者在目标社区散布有关疫苗的不实信息。

麻疹是一种病毒性传染病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可引发肺炎等病症，甚至死亡。目前尚无特效药，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。（据新华社 记者周舟）