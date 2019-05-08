“纳米+仿生”有效对付动脉粥样硬化

记者近日从重庆大学获悉，该校生物工程学院王贵学教授研究团队通过“纳米+仿生”的设计思路，找到用于动脉粥样硬化治疗的一种新方式。这一研究成果已在线发表于国际学术期刊《尖端科学》。

王贵学介绍，动脉粥样硬化是一种典型的慢性炎症性血管病变，是脑血管病、冠心病和外周动脉疾病等缺血性心脑血管病的共同病理学基础。传统的口服药物治疗存在利用率低、见效慢、毒副作用严重等问题。纳米药物递送系统是一种新型的药物载体平台，能够起到增溶药物、改善药物体内分布、降低毒副作用等功效。但是，一般的纳米药物递送系统难以被正常的人体生物机体认可，常被作为异物清除，难以靶向输送药物到病变部位。针对这些问题，王贵学教授团队创新思路，通过仿生设计策略，将红细胞膜包被于纳米药物上，从而构建起药物缓释、长效血液循环及高效靶向动脉粥样硬化药物递送功能的仿生纳米药物，并首次用于动脉粥样硬化的治疗。（通讯员赵杰昌 记者黎军）