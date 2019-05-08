吐几下丢了命？自发性食管破裂别大意

当今社会，谁都会有个朋友聚会、工作聚餐，自然很多人也有过吃多、喝多导致的呕吐经历。原本呕吐是胃部超负荷运作后的自保行为，但如果在呕吐时出现自发性食管破裂，人们就可能为之付出生命的代价。

由催吐发现的致命疾病

荷兰舰队曾经有一位海军上将Wassenaer男爵，他同时也是一位著名的美食家。为了缓解频繁吃喝后的不适，以便再次吃喝，男爵想了个特殊的办法：用手指抠喉咙引发呕吐。

1723年10月的一天，男爵饱吃了一顿烤鸭并痛饮啤酒后，他依然采用了惯用的办法：催吐，但这一次悲剧发生了。男爵呕吐后感到胸腹部疼痛，随后发热并陷入昏迷。当天午夜时分，植物学和解剖学教授Hermann Boerhaave赶到为男爵进行救治，但无济于事，发病后18小时Wassenaer男爵去世。

Boerhaave教授认为男爵的病情很奇怪，尸检后发现死者胸壁和腹部有积气,食管在膈上3英寸左右后壁有破裂,但局部无溃疡。Boerhaave写出了70页的尸检报告,题目是“一种先前未被描述过的严重疾病”，于1724年出版，并得到广泛认可。

因此,Boerhaave综合征一词便被用来指正常食管呕吐后破裂。后来类似的情况被称为自发性食管破裂，指因各种原因所致食管腔内压力突然增加而引起食管发生的全层纵行撕裂。

呕吐为何会撕裂食管

自发性食管破裂较为少见，但其病死率高达25%至100%。大多数患者都有暴食及大量饮酒后呕吐史。在临床上，自发性食管破裂有多种诱因，有酒后呕吐多次的病例，也有吃粽子后呕吐的病例。

呕吐会使人体腹内压突然升高，挤压胃部使食管腔内压力骤然增加，同时环咽肌反射性痉挛呈收缩状态。食管原处于负压的胸腔，当食管腔内和胸腔内压力在瞬间相差很大时，就可能导致食管全层的破裂。食管破裂除呕吐原因外，还有分娩、抽搐、用力排便等原因。

自发性食管破裂以食管下段多见，其原因有人认为食管上段管壁是以横纹肌为主，对刺激反应快，迅速出现相应收缩不易破裂，而食管下段以平滑肌为主，对刺激反应比较缓慢，易出现破裂，中段食管的肌层兼有横纹肌和平滑肌，破裂的可能居两者之间。食管自发性破裂的裂口多为纵行单一裂口，长2-9厘米不等，但也有两处破裂的报告。

呕吐、胸痛、皮下气肿是自发性食管破裂的典型临床表现，由于发病率不高，有的医生对这种病也缺乏认识和警惕，常误诊为胃或十二指肠穿孔、液气胸、急性胰腺炎、心肌梗死、急性阑尾炎等，其误诊率高达75%。早期发现可以手术修补，病情延误后只能进行引流、抗炎和营养支持，死亡率较高。

食管自发性破裂大多因腹内压力骤然升高，压力升高的速度比压力升高的绝对值更为重要。因此，暴饮暴食、醉酒后呕吐都有危险性，为了拼酒自行催吐更不可取。

（作者：北京胸科医院胸外科主任医师）