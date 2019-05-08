甘肃排查健康扶贫盲区死角

甘肃省卫生健康委近日召开会议，印发《基本医疗有保障清零筛查工作方案》，指导全省各级卫生健康行政部门努力解决健康扶贫工作中存在的盲区死角、短板弱项。

《方案》制订了参照国家卫生健康委医疗机构“三个一”（即县级有1家二级医院、乡级有1家标准化卫生院、村级有1所标准化卫生室）、技术人员“三合格”（即县级医院专业科室有中级以上合格医师、乡镇卫生院有合格医师、村级卫生室有合格乡村医生）、服务能力“三条线”（即县级医院、乡镇卫生院、村卫生室达到基本保障标准）的基本医疗有保障标准。

《方案》明确，自下而上采取自查、核查、交互检查、抽查、最终复核等方式进行筛查摸底。村级由驻村工作队负责逐户、逐人、逐项摸清贫困人口的筛查内容，健康专干和村医进行核查。乡级由乡镇卫生院负责摸清乡村两级基层医疗卫生机构的筛查内容，复核贫困人口的筛查内容。市级负责组织本辖区的筛查摸底工作，县区间的交互检查、抽查。对所有县级医疗机构开展实地核查，对乡、村、户的抽查复核比例分别不低于20%、10%、2%。省级负责制定筛查标准、筛查办法，对全省75个贫困县现场指导、督导，负责对各地筛查结果复核，组织市州交互检查、抽查，认定各地的筛查结果后，报甘肃省脱贫攻坚领导小组审核。（记者王耀 林丽）