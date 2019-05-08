新疆深入推进医保精准扶贫

记者近日从新疆维吾尔自治区医疗保障局了解到，今年新疆将集中力量抓好医疗保障精准扶贫工作，确保实现贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助覆盖率达到100%。

据悉，2018年，新疆落实医疗保障精准扶贫措施，农村贫困人口15种大病集中救治和慢性病签约服务实现全覆盖。今年，新疆将严格落实医疗救助资助个人参保缴费政策，对特困人员全额资助，对建档立卡贫困人口、低保对象定额资助，在地州范围内统一定额资助标准。为进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担，新疆将2019年城乡居民医保人均财政补助新增30元中的一半用于大病保险，降低城乡居民大病保险起付线，将大病保险报销比例由50%提高到60%。加大大病保险倾斜力度，对农村建档立卡贫困人口起付线降低50%、贫困人口各分段报销比例提高5个百分点，取消贫困人口大病保险封顶线。

同时，对医疗救助对象中的重点救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用，对经基本医疗保险、城乡居民大病保险、商业保险报销后的个人负担费用，在年度救助限额内按不低于70%的比例给予救助，南疆四地州在年度救助限额内按不低于80%的比例给予救助，对特殊困难的群众进一步加大倾斜力度。（记者刘青）