聚焦县域资源整合 医患真切感到基层向好

推进县域医共体建设，浙江的总体思路是让县域医共体成为一揽子推进县域综合医改的实践平台，对内联动，深化医药、价格、医保等综合医改，提高服务效能，让老百姓看病性价比更高，医生真正靠技术和服务吃饭。

患者在基层安全感提升了

一辈子住在莫干山下的老金今年86岁。退休后，他跟老伴从德清县搬去了杭州市，理由之一就是“省城医疗条件好，年纪大了看病方便”。

5年前，老金患上肠癌，手术切除、放疗化疗，在省城的几家大医院没少折腾，然而一年半后癌症还是复发了。鉴于老金的年龄，医生不建议再开刀。“大医院床位紧张，人又多，总让父亲感到焦虑。”一直在德清县居住的儿子把父亲接回老家，送进了离家一街之隔的德清县人民医院，“只想减轻父亲的痛苦，尽量延长生命”。在那里，浙江大学医学院附属邵逸夫医院和德清县人民医院的医生一起为老金制订了治疗方案。

如今，老金已带瘤高质量地生活了两年。在县医院治病，老金一个月自费不到2000元，治疗费用比在省城少了很多。每次回医院检查，老金见到主管医生都说：“谢谢你们，到这里来玩，蛮高兴的。”他把在县人民医院住院叫做“玩”，医生和护士们也都喜欢跟老金聊几句。看到父亲在家门口的医院得到了很好的治疗和照顾，儿子也渐渐放下心来。

老金和儿子拥有了在基层就医的安全感，他们把家门口的医院当做看病就医的第一选择。这种安全感缘何而来？德清县人民医院院长盛伟给出了答案。盛伟介绍，2017年11月，德清县启动医共体改革，组建两大健康保健集团。其中，德清县人民医院与德清县中医院、县域内8家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和81家村卫生室组建医共体，挂牌成立德清县武康健保集团。2017年12月，德清县人民医院与邵逸夫医院签约协议成立医联体，成为邵逸夫医院的德清院区。

盛伟说，医共体、医联体的组建，使德清县人民医院的医疗水平得到突飞猛进的发展。经过1年多建设，该院建立了切实可行的医共体管理体系和运行机制，县域医疗水平得到很大提高，高难度手术量和新技术、新项目开展数量明显增多。2018年，该院三类、四类手术较2017年同比增加33.88%；乡镇卫生院就诊率超过65%；老百姓对医疗服务的满意度达96%。同时，县域内的公共卫生宣传和预防保健也和医疗服务联动了起来，医共体专科医生、妇保院和疾控机构的专家等共同为家庭医生签约服务提供支撑。

据介绍，浙江省对医共体实行医保总额预算、结余留用、合理超支分担的政策，倒逼医共体主动提高基层医疗服务能力，各机构一起做好预防保健和健康管理，合理检查，合理用药，减少居民看病的直接成本。同时，在医共体内探索住院服务病组点数法，门诊结合家庭医生签约按人头付费，促使医共体在控费的同时保证质量。

在浙江，老百姓在基层看病的安全感越来越明显。据统计，该省县级医院急危重症抢救能力明显提高，与改革前同期相比，三类、四类手术例数增长10%以上；1/3以上的乡镇卫生院恢复或者新开设了一类、二类手术；基层就诊率达67%，县域就诊率达86%，医疗费用也得到了较好控制。

“医务人员更有激情了”

作为德清县武康健保集团内的8家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）之一，阜溪街道社区卫生服务中心发生了不少变化。（下转第2版）（上接第1版）

阜溪街道社区卫生服务中心前身是一家骨伤医院。记者采访时，该中心主管护师方晓青正在病房给住院病人做康复。方晓青说，中心加入医共体之后的明显变化是“以前清一色收骨科病人，如今随着集团第一批内科专家‘沉下来’，康复科、内科的病人逐步增多，病种也增加了”。

1年多来，方晓青感觉自己的工作比过去忙了几倍，但归属感也增强了。“集团成立后设了全专业门诊、专科医生工作室，每天都有医共体的专家到中心坐诊、带教、查房、培训。我们从单位人变成集团人，职业发展平台变大了，现在中心的全科医生都可以去县级医院的全科门诊坐诊，通过以岗定薪，待遇也有所提高。”方晓青和同事对此感到满意。

“以前，如果有个急病号需要抢救，大家都不敢看，赶紧拨打‘120’。如今，中心的医疗服务水平比改革前明显提高，很多手术重新开展，药品从原来的260多种增加到430多种，针对慢性病病人、依从性较好的病人，可以给予3个月的长处方。”阜溪街道社区卫生服务中心主任吴伯平感叹中心的巨大变化。

最让吴伯平满意的是，人才和病人都能留下了。“以前，跟县人民医院是竞争关系，能力强的医生有机会总想去县医院，病人也是。而现在是一家人了，上级医院不仅不会‘掏空’基层，还能以医共体的名义招人才，同时下转病人。”吴伯平说，县人民医院跟中心成立了康复联合病房，病人在县人民医院做手术，病情稳定后就转回中心的病房，“去年转下来的病人有二三十人，这在以前是没有的”。

“中心的医务人员也更有激情了。”吴伯平说，今年，阜溪街道社区卫生服务中心医务人员的待遇比去年增加了10%。数据显示，在德清县，医共体改革后，薪酬待遇县级医院提高了7%，乡镇卫生院提高了23%，基层医务人员平均工资同比增长1.3万元。

据介绍，在浙江省医共体建设中，人员由医共体统一招聘、培训、调配、管理，新进在编人员的户籍可以落在牵头医院或者主管部门所在地，人事档案由牵头医院或者主管部门统一管理。人才使用的“一盘棋”，让基层医疗卫生人才在整个县域拥有了施展才能的舞台，基层人才“招不进，留不住，用不上”的难题逐渐得到破解。

统计数据显示，2018年，浙江省县级医院向下转诊人次、乡镇卫生院向上转诊人次，同比增幅均达到10%。据第三方对浙江省医共体建设的评估，群众对县域医共体的满意度达97.8%，医务人员满意度达94.8%。（记者 李琳 特约记者 林莉）