柳絮、花粉满天飞 专家：警惕哮喘发作

春夏之交，北京等地的柳絮、杨絮纷飞，再加上空气中的花粉等过敏源增多，成为哮喘高发季。中国哮喘联盟总负责人、全球哮喘防治创议理事、中日友好医院呼吸内科主任林江涛近日对记者表示，哮喘是种慢性疾病，目前还不能彻底治愈，但患者通过规范治疗和日常全程管理，可以达到理想的哮喘控制，像健康人一样生活。

林江涛介绍，哮喘是一种呼吸道的慢性炎症疾病。临床表现为反复发作的喘息、气急、胸闷和咳嗽，严重时甚至可能因呼吸困难而危及生命。

近年来哮喘患病率在全球范围内逐年增加。据估计，目前全球至少有3亿以上哮喘患者，其中70%都为过敏性哮喘，我国有3000万以上哮喘患者。截至目前，哮喘防治仍是世界公认的医学难题，被世界卫生组织列为疾病中四大顽症之一。

哮喘发病主要由遗传和环境因素共同作用发生。南京医科大学第一附属医院呼吸科主任医师殷凯生指出，环境因素中，过敏因素是最主要的。由于现代生活环境发生了很多改变，过敏性疾病的发生率明显增加。

“柳絮、杨絮纷飞，且花粉等过敏源增多的季节，哮喘患者外出应佩戴口罩。”上海交通大学附属第一人民医院的周新教授表示，此外，宠物暴露也是与哮喘病发病相关的一大重要危险因素。

殷凯生表示，哮喘最严重的危害表现为急性发作，病人会出现严重的呼吸困难。哮喘治疗的目标就是控制哮喘症状，维持正常活动水平，减少未来急性发作、固定气流受限和药物引起的副作用。

哮喘治疗要以患者病情严重程度和控制水平为基础，选择相应的治疗方案。应为每例初诊患者制订书面的哮喘防治计划，定期随访、监测，并根据患者控制水平及时调整治疗。

林江涛强调，日常管理中最重要的一点，是长期坚持规范用药，不要误以为用药会有副作用而随意减药、停药。同时，要注意改善环境，尤其是家庭环境，要注意除螨、避免潮湿发霉。此外，应鼓励病人在哮喘控制良好的情况下加强体育锻炼，改善心肺功能。

今年5月7日是第二十一个“世界哮喘日”。林江涛表示，近年来，我国的哮喘管理工作取得了很大的进展，但与发达国家以及指南的要求相比，我国哮喘防治依然面临巨大挑战。记者从中国哮喘联盟与全国哮喘研究协作组方面获悉，由32家中心参与的“全国移动哮喘评估与管理项目”，将于5月底完成所有随访数据录入工作，即将进入分析和总结阶段，这些大数据将为我国哮喘防治提供决策性依据。(记者 李亚南)