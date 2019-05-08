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20世纪人类活动对全球干旱状况有影响

2019年05月08日08:05 来源：科技日报

据英国《自然》杂志近日发表的一篇气候科学论文，美国国家航空航天局（NASA）根据“干旱图谱”展示了相关证据，证明人类在20世纪对全球的干旱状况产生了影响。一项干旱严重等级的记录揭示了三个明显的趋势，并且表明人类活动产生的温室气体以及气溶胶可能影响到干旱风险。

据信，人类活动驱动的气候变化会改变全球水文气候，而水文气候将决定持续干旱或降雨增强的风险。由于水文气候变化的区域差异，以及缺乏详细的观测数据，人们一直难以弄清人类活动对于全球干旱风险的影响。

为了解决这些问题，NASA戈达德太空研究所科学家凯特·马维尔等人，此次分析了源自树木年轮数据的“干旱图谱”，从而展示了土壤湿度的区域性变化；加之其他气候模型和观测结果，鉴定了潜在的土壤湿度变化的驱动因素。他们的记录显示，1900年至1949年干旱加剧，而1950年至1975年干旱缓解，自此之后干旱一直在加剧。

20世纪前半叶的干旱趋势对应着温室气体排放水平上升。1950年至1975年的趋势扭转则对应气溶胶的增加——气溶胶是大气与悬浮在其中的固体和液体微粒共同组成的体系，尽管只占地球大气含量中很少部分，对地圈、生物圈的影响与作用却不可低估。现在已有研究表明，气溶胶会影响降雨，改变云量。但是NASA研究团队认为，气溶胶浓度与干旱风险之间的关联还有待进一步调查。20世纪末的干旱加剧似乎与温室气体排放相关，不过根本原因尚未确定，而且其中的关联在统计学上并不明显。

科学家认为这些发现显示，从20世纪初开始，人类活动和干旱风险之间或存在关联。（记者张梦然）

(责编：李轶群、杨迪)


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