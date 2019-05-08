生态环境部发布 城市水环境质量排名

生态环境部7日发布了2019年1—3月全国地表水环境质量状况。雅安、来宾、云浮等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好，吕梁、营口、邢台等30个城市水环境质量相对较差。

生态环境部有关负责人说，从今年一季度起，将每季度开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量状况及变化情况排名。排名城市范围为设置有国家地表水考核断面的所有地级及以上城市，参加排名的断面为2050个国家地表水考核断面（其中1940个为国家地表水评价断面，110个为入海控制断面），主要分布在长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和西北诸河、西南诸河和浙闽片等三大片区的主要河流和重点湖库。排名不涉及城市地下水、黑臭水体，以及未设置国家地表水考核断面的较小河流、湖泊或水库。

通报还指出，2019年1—3月，1940个国家地表水评价断面中，水质优良断面比例为74.3%，同比上升8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为6%，同比下降3.6个百分点。主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。而西北、西南诸河和浙闽片河流水质为优，长江和珠江流域水质良好，松花江、黄河、淮河和海河流域为轻度污染，辽河流域为中度污染。（记者李禾）