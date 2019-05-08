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心肺耐力强，女性心脏好

2019年05月08日08:03 来源：人民网-生命时报

　　挪威科技大学公共卫生与护理系的研究者近期发现，一种特殊的身体适应能力（心肺体适能）有助于预测心脏病发作的几率，特别适用于女性。

　　心肺体适能能够反映身体在持续体力活动中运输氧气的能力，它可以用最大携氧量来测量，这是人体在运动中所能使用的最大氧气量，数值越大，心肺功能越好。

　　研究团队以2.6万多名挪威人为研究对象，追踪他们的心肺健康状况长达15年。由于无法从所有参与者处获得最大携氧量的数值，研究人员根据参与者每周从事体育运动的时间和强度，估算其心肺体适能情况。结果显示，在女性中，心肺体适能高的人首次心脏病发作的可能性要比心肺体适能弱的人低25%；对男性来说，心肺体适能高，可以将他们心脏病发作的可能性降低10%。

　　发表在《美国心脏协会杂志》上的这项研究成果表明，通过增加体育运动强健心肺，能够降低心脏病发作的风险，女性更应重视。▲（郭铁亮）

(责编：许晓华、杨迪)


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