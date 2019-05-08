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受损猪肺能体外修复并用于移植

张梦然

2019年05月08日07:59 来源：科技日报

英国《自然·通讯》杂志7日发表了一项医学最新进展：美国科学家报告称，他们利用体外器官支持系统让受损猪肺再生。初步结果显示，受损后的猪肺能得到修复，并用于器官移植。

胃内容物吸入，是指胃内物质进入呼吸道，这种常见损伤会导致肺脏无法再用于移植。鉴于现在全球都面临着移植供体短缺的问题，受损肺脏再生技术有望为人类扩充适合移植的器官库。

此次，美国范德堡大学研究人员马修·巴切塔及其同事，研究了严重受损肺脏再生后达到移植标准的可能性。研究团队以猪为实验对象（猪的内脏器官大小、形状等与人类器官相近，同时也被认为是器官移植的潜在供体），在8只猪的体内再现了胃内容物吸入性损伤，并通过体外支持系统将受损肺脏与受体动物的循环系统相连，对器官进行维持。

研究显示，利用这一交叉循环系统，供体肺在猪体外最长能维持36个小时，让一系列治疗干预措施得以进行。该系统不仅能让受损肺脏再生，还能提高其功能，且再生后的肺脏满足所有移植条件。

研究人员表示，目前还需开展进一步研究，以确定肺移植后的功能肺活量以及该方法的安全性。而由于人体器官移植必须接受免疫抑制治疗，未来还应对免疫抑制对肺恢复的影响展开进一步评估，才能用于缓解医疗界可供移植器官短缺问题。（记者张梦然）

(责编：李轶群、杨迪)


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