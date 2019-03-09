儿童高血压 根据年龄选运动

春天来了，该出去运动啦!北京市儿童成人慢性病防治办公室主任米杰提示，运动会使血管弹性变好、血压下降。孩子每天要进行30~40分钟的有氧运动，学龄前儿童每天要达到一定时间的户外活动。

北京市体育科学研究所研究员周琴璐建议，不同年龄的高血压小患者可以根据情况进行不同的运动。

小学到幼儿园的孩子每天要有3~4小时在户外玩，运动方式要多样化不要竞技性的。建议在小学前学习游泳，每次40分钟。别要求孩子不停地游，让他们在水里放松地玩即可。家长在运动前后要给高血压孩子测量一下血压，观察血压的升降情况。如果运动后，血压大大高于之前，就是运动强度大了，时间要缩短或换方式。

初中生处于快速心血管系统和骨骼系统、神经系统发育期间，但仍不完善，不宜做高强度的无氧运动。16岁前各个器官都很脆弱，骨骼易变形，心脏肌肉及横纹肌发育均不完全，考虑到孩子的心血管和骨骼器官的承受能力，力量训练、拔河等都不能做。此时是开始培养慢跑终生习惯的良好时机，建议高血压病孩子平日用有氧运动的速度慢跑，如6分钟跑完800米或20分钟慢跑2000米。

16岁至18岁的孩子核心力量训练很重要。脊柱加骨盆是核心部位，跟核心部位相关的肌肉群训练，就是核心力量训练，主要是对脊柱、骨盆进行小肌肉力量训练，保持肌肉一定的耐力，小力量、多组数、长间隔的训练，掌握好呼吸节奏，不会造成血压高，力量训练的同时做好柔韧性练习很必要。最好在运动康复专家指导下进行。

此外，儿童高血压变化很快，因此监测比一次诊断更重要。美国要求3岁以上孩子，血压要像身高体重一样作为一项生理指数，每次就医都测量。如果父母有高血压，就医时就要给孩子测一下血压。没有遗传因素的家庭，如果发现孩子肥胖、萎靡，比较疲倦，也要考虑到这种可能。



参考资料

①健康时报2015年06月11日：儿童高血压 监测很重要

②健康时报2014年06月05日：不同的年龄 不同的运动