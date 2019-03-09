心脏不好仰头晾衣很危险！这样干家务活也很悬

做家务是生活中必不可少的事了，同济大学附属东方医院心脏外科主任医师范慧敏提醒，对于心脏病患者来说，做家务时可能非常简单的事情都会增加心脏负担甚至引发意外。

清晨起床用温水：心脏病患者在做饭时，要避免皮肤接触冷水。因为当皮肤接触到冷水时，血管会突然收缩，一分钟内血压就会开始升高，很容易导致心绞痛发作。尤其是早晨刚起床后做早餐时，一定要使用温水。洗或晾晒衣物时都要避免直接接触冰凉的衣物，记得带上橡胶手套。

仰头晾衣很危险：洗好衣服后，人们会习惯性的踮起脚尖仰头晾衣服，这个姿势对心脏病患者来说也很危险，因为这样可以使能量消耗增加4.5千卡/分，加重心脏负担;此外，老年人以及患有主动脉瓣严重关闭不全的病人会引起血压下降，严重者甚至会发生晕厥。门诊上经常有患者在晾衣服时感到头晕而摔倒。建议患者最好请家人帮忙晾衣服，或是使用立式晾衣架、在家中安装可升降的晾衣杆等以便患者安全操作。

弯腰擦地增负担：对于心功能级别为II级以上的人来说，做清洁时注意不要弯腰低头地用力擦拭或拧毛巾，因为弯腰时会使患者的心肺压力过大，增加心脏的负担，这样会让患者感到憋气不适。所以这类患者要尽量避开需要大幅度弯腰低头的家务活，推荐使用吸尘器或拖把等带有长柄的工具在舒适的状态下做清洁。

干活时间不能长：心功能级别为III级的人，一定要避免长时间做家务，以不感觉劳累不适为度。腿部有水肿的患者，则要避免做家务时长时间站立，可以在做家务的间隙时常活动一下脚部，或经常坐下休息一会儿。



做过支架或换瓣等心脏手术后的病人，心脏功能恢复，即可循序渐进，开始做家务和运动，这样更有利于身体恢复。如果感觉疲劳或心慌不适，说明活动过度，要适当减少活动。

首都医科大学宣武医院心内科主任医师刘力松介绍，起搏器植入一般3个月后可以正常活动，做些家务，不会影响正常生活。打开微波炉和电磁炉时，可离开或保持1米以上的距离。如果过分担心手机的使用，可用对侧手接打电话，如起搏器装在左侧就用右手接打电话。



参考资料

①健康时报2015年01月12日：装了起搏器也能做家务

②健康时报2014年02月27日：心脏病人做家务四注意