冬末春初，正是荠菜飘香的季节，自古以来我国人民就有食荠菜的习惯。高血压患者们在这个时候吃点荠菜，有助于降低血压，还能增强机体免疫功能，健胃消食。

现代药理研究证明，荠菜中所含的乙酰胆碱、谷甾醇和季胺化合物，不仅可降低血液及肝里胆固醇和甘油三酯的含量，还能扩张冠状血管，降低血压;含有丰富的胡萝卜素对高血压也有很好的疗效。

荠菜吃法多样,荤素烹调皆点缀餐桌。下面介绍几种有助于高血压患者康复的荠菜食疗方法，供高血压患者们酌情选用。

荠菜肉末粥 荠菜、鲜苦瓜各100克洗净，用沸水焯后切细待用，猪瘦肉末50克炒熟，粳米100克淘洗后煮粥，粥将成时加入荠菜、苦瓜、盐、味精、麻油、白糖各适量调匀稍煮沸即可。有清热解毒、降压去脂功效。

清爽炒荠菜 荠菜200克洗净后焯水切段，荸荠100克去皮洗净切片，芹菜100克洗净切成小段。素油入锅烧热，先放入芹菜翻炒3分钟，再加入荸荠片荠菜翻炒片刻，调入盐及味精即成。有平肝清热、降压去脂功效。

凉拌荠菜豆腐 荠菜150克，芹菜、小白菜各50克，豆腐200克，盐、橄榄油各少许。荠菜、芹菜、小白菜洗净后焯水切小段，豆腐焯水后切成小块，加入油、盐及其他调味品就能吃了。有平肝清热、和脾胃等功效。

荠菜萝卜汁 荠菜、萝卜各500克，蜂蜜50克。将荠菜、萝卜洗净、切碎，用榨汁机榨汁，加入蜂蜜即成。有清热润燥、降压消食等功效。

荠菜饺子 荠菜择去老叶，清洗干净(有泥沙，要多洗几次)，将猪肉搅成馅放盐、酱油、胡椒粉、花椒粉、葱姜末、香油，加上适量水顺一个方向搅拌上劲，然后把荠菜放进沸水锅里焯一下捞出沥干水分，切成细末，和肉馅搅拌均匀后，包在擀好的皮中就可以了。

不过虽然荠菜的营养价值较高，但草酸含量也比较高，需在水里烫一遍再倒掉水，其中的营养素也会相应流失一些，所以不宜天天吃、一次吃很多或是当饭吃。(本文首发自健康时报第1099期)