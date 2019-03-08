春天万物复苏，阳气升发，蛰伏一冬的身体开始活跃起来。按照中医学五脏与四季的对应关系，春季易使肝脏旺盛，因此从现在开始，护肝之战就要打响了。下面三道菜很适合护肝，可以常吃。

韭菜炒鸡肝。时下正是吃韭菜的好时节，李时珍把韭菜描述为“肝之菜”，就是因为肝主升发，而韭菜是温性食物，能起到助肝升发的作用。而且韭菜散发出一种独特的辛香气味，含有挥发性精油及硫化物等特殊成分，有助于疏调肝气，增进食欲，提高消化功能。鸡肝富含蛋白质和维生素A，维生素A能保护肝脏，阻止和抑制肝脏中癌细胞的增生，而蛋白质就像肝脏的“维修工”，能起到修复肝细胞、促进肝细胞再生的作用。韭菜和鸡肝搭配，护肝效果更好。

清炒豌豆苗。初春时节，正是豌豆苗大量上市的时候。豌豆苗吃起来味道清香、滑润适口，还具有清肝明目的食疗功效。它含有大量的镁以及叶绿素，有助于排出体内毒素，保护肝脏，而且富含的胡萝卜素和叶黄素，对保护视神经、改善视力非常有益。豌豆苗易于烹制，清炒就很不错。

西兰花炒胡萝卜。从中医角度来讲，绿色食物有益肝气循环、代谢，还能消除疲劳、舒缓肝郁，多吃些深色或绿色的食物有助养肝护肝，比如西兰花、菠菜、小油菜。而胡萝卜含有的类胡萝卜素，在体内能转变成维生素A，可养肝明目。因此，西兰花炒胡萝卜也是一道很好的护肝菜，春天应该常吃。除了炒着吃，还可以将胡萝卜和西兰花蒸熟，加入橄榄油、酱油等调味后吃。需要提醒的是，西兰花蒸的时间不要太长，否则会破坏有效成分。