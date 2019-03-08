【食品安全风险预警交流】孕前如何进行营养准备

编者按

生下一个健康宝宝需要很多条件，营养均衡是基本条件、必要条件，也是最重要的条件。

妊娠期是女性一生中对营养要求最高的时期，胎儿生长发育所需的各种营养素均来自母体，孕妇本身也需要为分娩和分泌乳汁储备营养。因此，孕妇的营养状况对于妊娠过程、胎儿的生长发育、母体的健康都有极为重要的影响。

本版特组织相关文章，围绕女性孕产各个阶段的营养需求和侧重点予以介绍，敬请关注。

孕前准备非常必要

大家都知道遗传病很难治疗。有研究发现，在生育了一个遗传病患儿之后，经过专家指导再次怀孕的夫妇，据统计90％都可以避免再生遗传病患儿，这就是科学的力量。在生育孩子这个问题上，有无正确的付出和准备，结果往往大相径庭。

比如在医学目的下控制性别，很多遗传病就在家族中消失了。提高A级精子的比例，每提高1个百分点，未来宝宝一生的素质就提高2个百分点；如果现在A级精子是20％，提高到30％，那孩子的出生素质就跃升了20％。提高母亲血红蛋白含量，每提高5g，宝宝未来的智商就能提高1个百分点，诸如此类，都是已经成熟的医学技术。

做好孕前准备，可以提高未来宝宝的全面素质，效益比可达1∶300。通俗地说，你有1块钱的付出，就会有300块的收获。优生错过了这个时间窗口，就难有弥补的机会。

孕前应进行营养储备

研究发现，孕前的营养储备会对妊娠结局产生直接的影响，因此孕前的营养与孕期营养一样应受到重视。

孕前营养的宗旨是协助准妈妈维持正常的月经周期，维持正常的体质指数，在18.5～23.9之间，并储备孕期的营养。

母体的营养状况与胎儿的发育息息相关。母体就像是胎儿的营养银行。母体提前储存了，胎儿身体需要的时候，就像从银行中取款一样，随时提取出来；胎儿需要什么，从母体中就吸取什么。只要母体储存有某一方面的营养，胎儿一般不会缺乏。

如果孕妇的身体非常单薄，就好比是给胎儿建立的银行里没有什么存款，胎儿需要的时候，往往不能马上供给，因而就会影响胎儿的正常发育。如果母体缺乏某一方面的营养，比如缺碘，胎儿就有可能会出现缺碘。

每种营养素在体内有不同的储存期，具体如下：维生素A能提前90～356天储存，铁能在体内提前125天储存，碘能提前1000天储存，钙能提前2500天储存，维生素C能提前60～120天储存，脂肪能储存较长时间。

脂类、脂溶性维生素、碳水化合物、微量元素等营养素都可以在体内提前储存。而水、水溶性维生素、纤维素和蛋白质不能储存或仅能少量储存。

就储存量而言，以维生素C的储存情况为例：当体内维生素C总储存量小于300毫克时，就有发生坏血病的危险。人体摄入每日推荐量的维生素C时，体内约贮存1500毫克，如果每日摄入200毫克维生素C时，体内贮存量约2500毫克。

如何进行孕前营养补充

孕前营养补充，应该本着适宜、适量、适度的原则，尽量以正常饮食作为营养补充的渠道，做到食物多样化、不偏食、不挑食，适当增加叶酸、蛋白质、锌、DHA、铁、硒和其他营养素的补充。

补充叶酸

缺乏叶酸会引致胎儿神经管畸形甚至流产、死胎。怀孕前几个月就开始服用叶酸是很有必要的，可以大大降低胎儿神经管畸形的发生率。

一般建议至少要在孕前3个月开始口服叶酸，每天补充600微克，最好同时再服用多种其他维生素，这样效果会更好。孕前半年应多吃动物肝脏、绿叶蔬菜、谷物、花菜和豆类等富含叶酸的食物。

由于胚胎的神经管分化大多发生在受精后2~4周，而此时大多数妈妈还不知道自己已经怀孕，常常忽视叶酸的补充，所以在孕前补充叶酸显得尤为重要。

补充其他维生素

缺乏维生素E可导致流产、早产和死胎；或影响子宫收缩，导致难产。缺乏维生素D及B族还会使胎儿骨骼发育不全、抵抗力弱，发生贫血、水肿、皮肤病、神经炎等。因此，孕前应适量进食水果、蔬菜、肉类、牛奶、鸡蛋、动物肝脏等食物。

补锌

锌缺乏会使女性月经紊乱，男性无精或少精，影响受孕。孕前要多吃牡蛎、鱼类、小米、大白菜、羊肉、鸡肉等补锌。

增加蛋白质摄入

计划怀孕的夫妇应增加每天蛋白质的摄入量。 平时每天每公斤体重摄入蛋白质1~1.2克，怀孕前要增加到1.5~2克，多进食鱼、肉、豆制品、蛋、奶等富含蛋白质的食物。

补钙

怀孕时钙的需要量为平时的两倍。若孕前未摄入和储存足量的钙，孕后胎儿容易发生佝偻病和抽搐。孕妇本身因钙流失过多，可能会出现抽搐、骨质疏松等，应多喝牛奶，多吃小鱼、豆制品等含钙丰富的食物。必要时在医生指导下用钙制剂。

补铁

胎儿生长发育迅速，每天约吸收5毫克铁，且孕妇血容量增加，如果缺铁容易导致孕中晚期贫血。铁在体内可贮存4个月，故应该孕前3个月开始补铁。含铁多的食物有猪血、猪肉、鸡蛋、红豆和海藻等。

特别提示：男性也应做好营养准备

很多男性食用富含维生素C的水果和蔬菜过少，或过度饮酒，都会损伤精子，易导致胎儿先天缺陷。因此，男性应补充一些有利于精子生长发育的营养物质，如锌、蛋白质、维生素A等。

孕前应尽量避开的食物

1.酒。孕前中止不良嗜好。

2.棉籽油。有杀精作用，也可引起女性闭经或子宫萎缩。

3.反式脂肪酸。就是氢化脂肪酸，常温下凝固的脂肪酸，男女都应该少吃。

4.可乐。据报道有杀精作用，男性少喝。

5.重金属镉、铅、铜、汞、锰含量高的食物，男女都要避免吃。

6.味精。味精含有“邻苯二甲酸盐”，会造成男性精子数量下降，对女性卵巢功能也会有影响，从而影响女性生育能力；味精摄入过多会消耗大量的锌，导致缺锌，影响生育能力。

7.浓茶。浓茶中的鞣酸影响铁的吸收，容易造成缺铁性贫血；茶叶中含有不少氟化物成分，氟化物具有生殖毒性和胚胎毒性。

8.腌制食品。内含亚硝酸盐、苯并芘等，对身体很不利。

9.菠菜。菠菜中含有丰富的铁质是一种误传，其实菠菜中含铁不多，而且还含有大量草酸，草酸可影响锌、 钙的吸收。

10.烧烤食品。含有苯并芘，而苯并芘可能致癌。

11.山楂。山楂对子宫有收缩作用，会增加孕早期流产的概率。

12.久存的土豆。储存越久的土豆生物碱含量越高，生物碱的累积会产生较强的胚胎毒性和一定的生殖毒性。

（作者系广东省营养师协会会长，主任医师，医学博士，国家公共营养师高级考评员）