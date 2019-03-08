相关调查研究显示，生活在温暖、阳光充足地区的女性寿命较长，而居住在气候凉爽地区的男性则活得更久，这一规律在全球范围内同样适用。之所以会得出这样的结果，是因为气候会影响人的心理和生理多个方面，进而影响寿命。

女人为了身体健康，最好不要做“冷美人”。中医认为，女人属阴，身体稍不注意便会偏寒、偏凉，出现月经不调、痛经等症状，所以女人更需要暖暖地呵护。以下几个方法可以帮助女性留住温暖，拒绝寒冷侵袭。

1.艾灸神阙穴

神阙穴，位于腹部脐中央凹陷处，又称“脐中”，属于中医经络系统中任脉的一个重要穴位。人体先天的禀赋与神阙穴关系密切，中医有“脐为五脏六腑之本”“元气归脏之根”的说法。肚脐皮薄凹陷，无皮下脂肪组织，皮肤直接与筋膜、腹膜相连，很容易受寒邪侵袭，但同时也便于温养，故神阙穴历来是养生要穴。温养肚脐，便可鼓舞一身之阳气。

古时有不少“灸脐”使人健康长寿的记录，温暖身体的保健灸可用艾条或艾炷施行。其中用艾条灸神阙穴，是日常一种实用性很强的保健治疗方法。将艾条的一端点燃，放在距离肚脐处2～3厘米高的地方悬灸，持续时间为10～15分钟。艾条本身就有温通经脉、理气祛寒的作用，用它灸神阙，可发挥刺激穴位和温热刺激的双重作用。而艾炷灸是用艾绒做成一个蚕豆大“宝塔”状艾粒，放在皮肤穴位上点燃，或在“宝塔”下面垫上姜片或盐末等，称为隔姜灸、隔盐灸。神阙穴的隔盐、隔姜保健灸法，可间隔进行，每月10次左右，以每晚9点灸之为佳，一般每次可灸3～5炷，即点燃3～5个小“宝塔”，每次以感到局部温热舒适、稍有红晕为度。

2.常吃温养的食物

女性朋友们最好少吃寒性、生冷食物，尤其是畏冷、手脚经常冰凉、易伤风感冒、处于生理期的女性更应注意。女性在冬天可多吃些大枣山药粥、五色粥等粥品，也可用北芪党参炖羊肉、萝卜炖排骨等温补血气、增强体质和抵抗力；做菜时还可放些姜、胡椒、辣椒等有“产热”作用的调料。

干姜艾叶红糖茶：取干姜20克、艾叶10克、红糖30克。将干姜、艾叶分别洗净，晾干后切碎，共同放入砂锅中，加水浸泡后煎煮20分钟，用洁净的纱布过滤，去渣取汁，再加入红糖，用文火煨煮红糖至溶化，搅拌均匀即可。本品有温经散寒的功效。

当归生姜羊肉汤：取羊肉300克、当归15克、生姜450克，大茴香、桂皮、精盐、味精、五香粉、料酒各适量。将当归、生姜切片，放入纱布袋中扎紧口袋，备用。将羊肉放入锅中焯一下，用清水过凉，切成块，与药袋一同放入砂锅中，加入大茴香、桂皮和适量清水，先用武火煮沸，倒入料酒，再改用文火焖煮，然后取出药袋，滤尽药汁，捞出大茴香、桂皮，加精盐、味精、五香粉，搅拌均匀即可。本品具有温经散寒的功效。

党参肉桂红枣饮：取党参15克、肉桂3克、红枣10枚、红糖10克。先将党参、红枣洗净，放入锅中煎煮30分钟，再加入肉桂，煎煮5分钟，去渣取汁，再趁热加入红糖即可。本品可以温补脾肾，适用于脾肾阳虚的女性食用。

杜仲腰花：取鲜猪腰约250克、杜仲10克，生姜、盐、鸡精、植物油、醋、料酒、葱、生粉、生抽各适量。杜仲洗净，加水熬成浓汁，加调料勾芡备用。将猪腰平切成两半，片去腰臊，切成花状，姜切丝，葱切粒。将腰花除去血水，加生姜及调料腌制。向锅内放植物油，烧开后倒入腌好的猪腰花武火爆炒，倒入芡汁，起锅前加少许鸡精和生葱即可食用。

3.养成注意保暖的生活习惯

双脚是人的“第二心脏”。女性朋友们最好每天临睡前用40℃左右的热水泡脚15～30分钟，如此不仅能缓解腰背疼痛，还能促进睡眠。怕冷的女性在晚上睡觉前，最好再穿上袜口宽松、保暖的棉袜，帮助双脚御寒。

女性做家务时最好多用温水，不仅舒适，还能预防关节炎等。洗冷水澡更是女性的大忌，由于水温过低，人体会感到寒冷，产生一系列应激反应，如心跳加快、血压升高、神经紧张等。

女人的生殖系统最怕冷，“只顾风度不顾温度”的直接后果就是月经不调和痛经。尤其是在冬天，女性朋友要特别注意脖子、腹部、腿部的保暖。