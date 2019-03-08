午后小憩好处多 降血压效果堪比药物
【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月7日报道，研究表明午后小睡可降低血压，大幅降低心脏病发作风险。即使两组患者接受相同数量的药物治疗，同时血压得到良好控制，但在中午睡眠的人群中，血压仍显著下降。
希腊Asklepieion综合医院的医生追踪研究了212名研究对象，他们的平均收缩压为130 mm / HG的人(血压理想范围为90 / 60mmHg~120 / 80mmHg)，数据表明，每天保持午睡的人血压平均下降了5mm / HG。
希腊心脏病学家Manolis Kallistratos博士称，午睡对降低血压的重要性和改变生活方式一样，并举例道，减少盐和酒精的摄入能使血压下降3~5mm/Hg，低剂量血压药通常能降低5~7mm/Hg。Kallistratos博士同时强调血压下降2 mm / Hg能降低最高可达10%的心脏病发作风险。
午睡可操作性强，而且几乎没有成本，而血压越高，午睡降低血压的效果越明显。此外，Kallistratos博士指出这并不是鼓励人们在白天长时间地午睡，而应该是有益健康的小睡。(实习编译：王娜 审稿：刘洋)
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